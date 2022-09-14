«خطرها كبير جدا على صحتك».. احذر تناول هذه الأطعمة في وجبة العشاء

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أوصى خبراء بالابتعاد عن تناول النشويات في وجبة العشاء لأنها سرعان ما تتحول إلى سكر من خلال عملية التمثيل الغذائي، وعندئذ، يرتفع هرمون الأنسولين، بحسب موقع “إنسايدر”.

وعند حصول هذا التأثير، فإن ما أكله الإنسان لا يتحول إلى طاقة لعمل الجسم بل ينتهي به المطاف على شكل دهون تفاقم السمنة.

وينصح الخبراء :

– عدم تناول أطعمة حارة في الليل، لأنها تؤدي إلى حرقة في المعدة، وهو أمر مزعج للنائم بشكل كبير.

– الابتعاد عنه ليلا، هو “الكربوهيدرات البسيطة”، التي وصفها بالبسيطة، لأن الدورة الدموية تمتصها بمعدل سريع.

– يجب الابتعاد عن الأطعمة المشبعة بالدهون مثل الدهون والبطاطس المقلية، لأن عملية هضمها ليست بسيطة، لا سيما خلال فترة الليل، لأن الفرد لا يقوم بجهد بدني في الغالب.

– الشوكولاتة تحتوي على نسبة من الكافيين، وهذا الأمر يفاقم احتمال معاناة الأرق عند الخلود إلى النوم.

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