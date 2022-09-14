سفير المملكة بالنمسا: نشيد بدور «الطاقة الذرية» في رصد برنامج إيران النووي

تواصل ـ فريق التحرير:

ثمن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان دور المنظمة الدولية للطاقة الذرية في رصد البرنامج النووي الإيراني.

وقال الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان خلال جلسة نقاشات مجلس محافظي الوكالة الدولية الخاصة: “المملكة تشيد بدور “الطاقة الذرية” بشأن الرصد لبرنامج إيران النووي”.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، عن فرض عقوبات على 10 شخصيات وكيانين إيرانيين.

وكانت الوزارة قد فرضت عقوبات اقتصادية على خمسة إيرانيين زودوا الحوثيين في اليمن بخبرات تقنية مرتبطة بالصواريخ البالستية مكنت الحوثيين من إطلاق صواريخ على مدن المملكة، والمنشآت النفطية؛ وفقاً لبيان أصدره وزير الخزانة الأمريكية، ستيفن مونشن اليوم.

وأوضح البيان أن الأشخاص الإيرانيين، قاموا نيابة عن فيلق القدس وقوات الحرس الثوري بتقديم خبرة فنية متعلقة بالصواريخ البالستية إلى الحوثيين في اليمن، كما قاموا بنقل أسلحة لم يشهدها اليمن قبل النزاع الحالي.

وقال مونشن في البيان: “إن وزارة الخزانة تستهدف خمسة مسؤولين إيرانيين مرتبطين بفيلق القدس وبتطوير برامج الصواريخ الباليستية، فقد مكنت تصرفاتهم الحوثيين من إطلاق صواريخ على المدن السعودية والمنشآت النفطية، مضيفاً أنهم عطلوا الجهود الإنسانية في اليمن وهددوا حرية الملاحة البحرية في المياه الإقليمية”.