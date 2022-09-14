الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بعد رصد معلومات غير دقيقة.. «الصحة» توجه رسالة مهمة للجميع
أهم 10.. ضبط مرتكبي الفاحشة في الرياض وإعلان الحد الأعلى للعمالة المنزلية
أنباء عن محاولة اغتيال فاشلة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين
شاهد.. الاستعانة بشاحنة لرفع تمساح ضخم يتجول بين منازل ولاية أمريكية
مليشيا الحوثي تصفي أسيرين بعد تعذيبهما بطريقة وحشية
«خطرها كبير جدا على صحتك».. احذر تناول هذه الأطعمة في وجبة العشاء

الرئيسية

 /

منوعات

 /

شاهد.. الاستعانة بشاحنة لرفع تمساح ضخم يتجول بين منازل ولاية أمريكية

شاهد.. الاستعانة بشاحنة لرفع تمساح ضخم يتجول بين منازل ولاية أمريكية

شاهد.. الاستعانة بشاحنة لرفع تمساح ضخم يتجول بين منازل ولاية أمريكية
٠٩:٤٧:١٣ م، الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل-فريق التحرير :

نشرت شبكة “سي إن إن” فيديو يوثق لحظة الاستعانة بشاحنة لرفع تمساح ضخم كان يتجول بين المنازل في ولاية تكساس الأمريكية.

وحسب الشبكة فإن هذا التمساح، الذي يبلغ طوله 10 أقدام، ضخم لدرجة أنّ شاحنة اضطرّت إلى إبعاده من حيّ يقع خارج مدينة هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية. وشُوهد التمساح يتجوّل في باحات المنازل هناك.

وقدر المروّض المُستأجَر لاصطياده عمر التمساح بنحو 95 عامًا،  حيث سادت حالة من الرعب بين السكان على إثر مشاهدة التمساح الضخم الأمر الذي دفعهم إلى طلب الشرطة التي استعانت بالجهات المتخصصة للسيطرة على التمساح.

الكلمات الدلالية:
تكساس تمساح شاحنة منوعات

مواد ذات صلة

المزيد
د.بابلي تنصح بالاستغناء عن المُحليات والسكر

د.بابلي تنصح بالاستغناء عن المُحليات والسكر

٠٩:٤٦ م، الأربعاء، ١٩ يونيو ٢٠١٣
حزام سحابي يمتد من غرب إلى شرق المملكة مع استمرار الغبار على الوسطى

حزام سحابي يمتد من غرب إلى شرق المملكة مع استمرار الغبار على الوسطى

٠٨:٣٣ ص، الأحد، ٠٦ مارس ٢٠١١
اكتشاف ظاهرة غريبة في المحيط الأطلسي تُشبه «مثلث برمودا»

اكتشاف ظاهرة غريبة في المحيط الأطلسي تُشبه «مثلث برمودا»

٠٣:٣٩ م، الأربعاء، ١٣ ديسمبر ٢٠١٧
تجهيز طائرة نقل السيامي اليمني «مودة ورحمة» من عدن للرياض

تجهيز طائرة نقل السيامي اليمني «مودة ورحمة» من عدن للرياض

٠٢:٥٦ م، الأحد، ٢٢ مايو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *