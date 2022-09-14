شاهد.. الاستعانة بشاحنة لرفع تمساح ضخم يتجول بين منازل ولاية أمريكية

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نشرت شبكة “سي إن إن” فيديو يوثق لحظة الاستعانة بشاحنة لرفع تمساح ضخم كان يتجول بين المنازل في ولاية تكساس الأمريكية.

وحسب الشبكة فإن هذا التمساح، الذي يبلغ طوله 10 أقدام، ضخم لدرجة أنّ شاحنة اضطرّت إلى إبعاده من حيّ يقع خارج مدينة هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية. وشُوهد التمساح يتجوّل في باحات المنازل هناك.

وقدر المروّض المُستأجَر لاصطياده عمر التمساح بنحو 95 عامًا، حيث سادت حالة من الرعب بين السكان على إثر مشاهدة التمساح الضخم الأمر الذي دفعهم إلى طلب الشرطة التي استعانت بالجهات المتخصصة للسيطرة على التمساح.