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«مختص» يناشد الأسر الراغبة في احتضان الأيتام: «تجنبوا هذا الأمر» (فيديو)
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«مختص» يناشد الأسر الراغبة في احتضان الأيتام: «تجنبوا هذا الأمر» (فيديو)

«مختص» يناشد الأسر الراغبة في احتضان الأيتام: «تجنبوا هذا الأمر» (فيديو)

«مختص» يناشد الأسر الراغبة في احتضان الأيتام: «تجنبوا هذا الأمر» (فيديو)
٠٩:٣٣:٠٩ م، الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

قال صالح اليوسف متخصص في مجال الأيتام، إن الكثير من الناس يلجأون إلى الطفل من باب الأجر و بلا شك الأجر سيكون كبيرا فلا يوجد أجر في الإسلام يعادل كفالة اليتيم.

وأضاف خلال لقاء على قناة “السعودية”: النبي صلى الله عليه وسلم يقول “أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة في منزلة عالية جدا.

لا يجب التفريط في هذه الأمانة

وتابع: لا يمكن الوصول لهذا المستوى وفي نفس الوقت التفريط في هذه الأمانة ويجب أن نراقب الله عز وجل ونتخذ كل الأسباب في إخراج هذا الطفل صالحا .

وتكثر جمعيات كفالة اليتيم في المملكة إذ تنتشر في جميع مناطقها وذلك للتسهيل على الراغبين في احتضان الأطفال.

ودعت جمعيات مختصة بالأطفال الأيتام الأسر الراغبة في احتضان الأطفال بأن يكون على قدر المسؤولية وعدم تعريضهم للخطر خاصة وأنهم أصبحوا أمانة لديهم.

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التبني تبني الأطفال تبني الأطفال في المملكة جمعيات تبني الأطفال

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