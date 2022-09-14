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لهذه الأسباب .. تجنب التسوق وأنت جائع
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لهذه الأسباب .. تجنب التسوق وأنت جائع

لهذه الأسباب .. تجنب التسوق وأنت جائع

لهذه الأسباب .. تجنب التسوق وأنت جائع
٠٩:١٢:٠١ م، الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

دائما ما يقع المستهلك تحت رغبات التجار الذين ينفذون عن قصد “استراتيجيات الضغوط التسويقية”، عبر الروائح الشهية والألوان المبهجة والكلمات الحماسية التي تقود المستهلك لشراء أشياء غير ضرورية دون تفكير.

والجوع هو أفضل ساعي بريد لتنفيذ رغبات التجار في تحويلك إلى مجرد آلة ليتمكنوا من تطبيق خطتهم بإحكام، خصوصاً أن مفهموم “التسوق المقترن بالجوع” يدفع المستهلكين إلى اتخاذ قرارات عاطفية وليس عقلانية.

وطبقا لـ “سكاي نيوز” تقول المعالجة النفسية في علم النفس غادة الهواري: إن “هناك ارتباطاً بين نفسية الإنسان والأكل الذي يشعره بالمتعة عند تناول طعام لذيذ وعند الجوع”.

وأشارت الهواري إلى أن “الجوع” يلعب دورا كبيرا في إقبال الزبائن على شراء المنتجات، فذهاب المستهلك للتسوق عندما يكون جائعاً يعتبر بمثابة وصفة كارثية تدفعه للاستسلام أمام “الإغراءات” وشراء حلويات ووجبات وأمور لم يكن يحتاجها.

وعرضت الهواري نتائج دراسات عدة أكدت “أن الجوع يعزز الشراء بشكل عام” خصوصا في متاجر البقالة الكبرى والهايبر ماركت، فعندما يشتهي المرء الطعام بسبب الجوع، يميل إلى فقدان ضبطه للنفس، لا سيما إذا كان محاطا بالسلع اللذيذة، وهذا ما يدفعه إلى “ابتلاع طعم” المتاجر الكبرى التي تحاول بيع المزيد من البضائع بشتى الطرق.

وتتابع الهواري أن “هذا الواقع ليس بحاجة للدراسات لتأكيده، فأغلب الأفراد يستطيعون ملاحظة أنه عند شعورهم بالجوع تتغير طباعهم، ليعودوا الى طبيعتهم بعد تناول الطعام”.

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