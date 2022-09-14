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مشروب شائع يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم خلال 30 دقيقة
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مشروب شائع يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم خلال 30 دقيقة

مشروب شائع يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم خلال 30 دقيقة

مشروب شائع يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم خلال 30 دقيقة
٠٩:١٤:٠١ م، الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت أبحاث جديدة عن مشروب شائع له علاقة بزيادات حادة في ضغط الدم في غضون 30 دقيقة، فبصرف النظر عن قوته المهدئة وطعمه اللطيف، فقد تم ربط الشاي بمخاطر ارتفاع الضغط.

ووفقا للجمعية الأوروبية لضغط الدم، أوضح البحث أن تناول الشاي الأسود والأخضر يؤديان إلى ارتفاع حاد في الضغط على عكس الشائع عنهما.

توقع فريق البحث ملاحظة انخفاض ضغط الدم المرتفع بعد تناول هذه المشروبات، ومع ذلك أحدثت الدراسة منعطفًا غير متوقع، فالمشروبان الشائعان يؤديان بدلاً من ذلك إلى “ارتفاع حاد”.

نقطة انطلاق لحالات الطوارئ التي تهدد الحياة

ارتفاع ضغط الدم هو نقطة انطلاق لحالات الطوارئ التي تهدد الحياة مثل السكتات الدماغية والنوبات القلبية، في حين أن الشاي يتم تناوله على نطاق واسع لفوائده الصحية، لكن يمكن أن يتسبب في تطورات خطيرة خاصة بضغط الدم.

وجد فريق البحث أن المشروب الساخن من الشاي الأخضر والأسود، أدى إلى ارتفاع ضغط الدم بعد 30 دقيقة من تناوله للأشخاص الذين خضعوا للدراسة.

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