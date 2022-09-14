رئيسة وزراء فرنسا تكشف مفاجأة عن أسعار الغاز والكهرباء

تواصل – فريق التحرير:

قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، إن بلادها ملأت خزاناتها للغاز بنسبة 95٪، مشيرة إلى أن أسعار الغاز في البلاد ستزيد خمسة أضعاف، والكهرباء عشرة أضعاف لهذا العام.

وأضافت أن باريس ستعمل على وضع سقف للأسعار في سوق الغاز جنبا إلى جنب مع المفوضية الأوروبية.

وأشارت إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية ستساعد على تجنب انقطاع التيار الكهربائي في الشتاء المقبل، إن تم التقيد بخطة التقشف.

وتابعت أن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير، قد أعلن في نهاية أغسطس أن فرنسا ستبقي على القيود المفروضة على أسعار الكهرباء العام المقبل من أجل حماية الأسر من النمو السريع للفاتورة.

يذكر أن شبكة بلومبرغ صرحت في وقت سابق، أن أسعار الكهرباء في فرنسا للعام المقبل تتجاوز لأول مرة في التاريخ عتبة الألف دولار لكل ميغاوات/ ساعة.