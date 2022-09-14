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خدمة جديدة.. تعرف على طريقة تنفيذ الكفالة للموقوف إلكترونيًا دون زيارة فرع الشُرط

خدمة جديدة.. تعرف على طريقة تنفيذ الكفالة للموقوف إلكترونيًا دون زيارة فرع الشُرط

خدمة جديدة.. تعرف على طريقة تنفيذ الكفالة للموقوف إلكترونيًا دون زيارة فرع الشُرط
٠٨:٢٩:٠٧ م، الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

 

قال الأمن العام إن خدمة الكفالة الإلكترونية للشُرط والتي تتم إلكترونياً عبر منصة أبشر، تُمكن الأفراد من إتمام إجراءات الكفالة للموقوف إلكترونيا دون الحاجة لزيارة فروع الشُرط.

وأوضح حساب الأمن العام عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عبر إنفوجراف طريقة تنفيذ الخدمة، والتي جاءت كالتالي:

1- الدخول على منصة أبشر.

اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

3- اختيار الخدمات العامة.

4- اختيار خدمة الكفالة.

إذن التنقل بسلاح

وكان الأمن العام، أعلن عن إمكانية الحصول على إذن للتنقل بالسلاح من منطقة إلى أخرى داخل المملكة.

وأوضح الأمن العام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، خطوات خدمة إذن التنقل بالسلاح الناري والتي تتم إلكترونيا عبر منصة أبشر.

وتابع أن الخدمة تُمكّن المواطن من إصدار إذن إلكتروني لحمل السلاح لغرض التنقل من منطقة إلى منطقة.

طريقة تنفيذ الخدمة

1- الدخول على منصة أبشر.

2- اختر خدمات من تبويب خدماتي.

3- اختيار الأمن العام.

4- اختيار إدارة الأسلحة.

وأول أمس دشّن مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي,  عددًا من الخدمات الإلكترونية للأمن العام عبر منصة أبشر،تحت رعاية  الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

 الخدمات الجديدة:

1- الكفالة الإلكترونية للشُرط.

2- خدمة إذن التنقل بالسلاح الناري.

3- خدمة إصدار إذن إصلاح مركبة للقطاع الخاص.

4- خدمات مركبات النقل العام للقطاع الخاص.

ويأتي تدشين هذه الخدمات؛ امتدادًا لمساعي وزارة الداخلية في تمكين التحول الرقمي، وتقديم خدمات إلكترونية وحلول رقمية للمواطنين والمقيمين والزوار توفر الوقت والجهد.

وتمكّن المستفيدين من إتمام الإجراءات بيسر وسهولة؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030م.

يذكر أن وزارة الداخلية تقدم ما يزيد على (350) خدمة لمختلف قطاعاتها عبر منصتها الإلكترونية “أبشر”؛ وذلك لأكثر من (26) مليون هوية رقمية؛ ضمن جهودها في توفير خدمات إلكترونية متكاملة يستطيع من خلالها المواطنون والمقيمون والزوار إتمام تنفيذها دون الحاجة إلى مراجعة مقار قطاعات الوزارة.

الكلمات الدلالية:
أبشر الأمن العام الكفالة الإلكترونية خدمة جديدة منصة ابشر

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