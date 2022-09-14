الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«مختص» يناشد الأسر الراغبة في احتضان الأيتام: «تجنبوا هذا الأمر» (فيديو)
مشاهد تأسر العقول من جازان بعد هطول الأمطار (فيديو)
متحدث الموارد البشرية: غلق مكاتب الاستقدام فوراً في هذه الحالة
بعد عودة العمالة الفلبينية.. 4 أمور يجب تجنبها لتلافي الأخطاء السابقة (فيديو)
مشروب شائع يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم خلال 30 دقيقة
لهذه الأسباب .. تجنب التسوق وأنت جائع

الرئيسية

 /

دولي

 /

ناجون من انهيار عقار اللوبيدة المنكوب يروون المشاهد الأخيرة قبل السقوط ( فيديو)

ناجون من انهيار عقار اللوبيدة المنكوب يروون المشاهد الأخيرة قبل السقوط ( فيديو)

ناجون من انهيار عقار اللوبيدة المنكوب يروون المشاهد الأخيرة قبل السقوط ( فيديو)
٠٨:٣٥:٥٤ م، الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

روت إحدى الناجيات من انهيار المبنى في الأردن تفاصيل ما حدث، قائلة: «ما حسيت إلا والأرض انشقت والطاولة نزلت بميل الكراسي وولادي صاروا ينزلوا قدامي والحيطة صارت تنهار وانطبرنا كلنا بالطابق الأسفل» ، موضحة أنها انشغلت بالبحث عن أولادها ولم تتذكر ما حدث بعدها.

من جهته، قال شاهد على انهيار المبنى – وفقا لـ “العربية”: “كنت طالع على باب العمارة مشان أغسل السيارة وطلبت من أبني مشان يجبلي ماي للسيارة ورأيت العمارة تنهار بشكل كامل أمامي”.

فرق الإنقاذ تبحث عن 8 مفقودين

ولازالت فرق الإنقاذ تبحث عن ٨ أشخاص مفقودين وأودت الحادثة بحياة 6 أشخاص إلى الآن وإصابة 14 آخرين وتم إخراج شخص على قيد الحياة إضافة إلى رضيعة تبلغ من العمر 4 شهور.

وشكل انهيار مبنى سكني مكون من 4 طوابق ومبنى آخر ملاصق له، حالة من الصدمة في الشارع الأردني وأهالي سكان منطقة العمارة المنكوبة التي يعود بناؤها إلى العام 1956 بحسب تصريحات مسؤولين.

اقرأ أيضا :

انهيار مبنى في الأردن وعمليات إنقاذ عاجلة للمصابين

الكلمات الدلالية:
الأردن انهيار عقار في الأردن عقار ناجون من انهيار العقار

مواد ذات صلة

المزيد
الكويت لـ«الأطراف اليمنية»: حسم المفاوضات خلال 15 يوماً أو إنهاء الاستضافة

الكويت لـ«الأطراف اليمنية»: حسم المفاوضات خلال 15 يوماً أو إنهاء الاستضافة

٠٢:٥٥ ص، الخميس، ٢١ يوليو ٢٠١٦
«الحرس الثوري» و «فيلق القدس» يضعان إيران في قائمة العقوبات الأمريكية

«الحرس الثوري» و «فيلق القدس» يضعان إيران في قائمة العقوبات الأمريكية

١٢:٠٢ ص، السبت، ٠٤ فبراير ٢٠١٧
10 آلاف مصل يؤدون صلاة الجمعة داخل المسجد الأقصى

10 آلاف مصل يؤدون صلاة الجمعة داخل المسجد الأقصى

٠٢:٣٧ م، الجمعة، ٢٨ يوليو ٢٠١٧
إيرانيون يهددون بهجمات انتحارية ضد درع الجزيرة في البحرين

إيرانيون يهددون بهجمات انتحارية ضد درع الجزيرة في البحرين

٠٦:١٣ م، الثلاثاء، ١٩ أبريل ٢٠١١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *