ناجون من انهيار عقار اللوبيدة المنكوب يروون المشاهد الأخيرة قبل السقوط ( فيديو)

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روت إحدى الناجيات من انهيار المبنى في الأردن تفاصيل ما حدث، قائلة: «ما حسيت إلا والأرض انشقت والطاولة نزلت بميل الكراسي وولادي صاروا ينزلوا قدامي والحيطة صارت تنهار وانطبرنا كلنا بالطابق الأسفل» ، موضحة أنها انشغلت بالبحث عن أولادها ولم تتذكر ما حدث بعدها.

من جهته، قال شاهد على انهيار المبنى – وفقا لـ “العربية”: “كنت طالع على باب العمارة مشان أغسل السيارة وطلبت من أبني مشان يجبلي ماي للسيارة ورأيت العمارة تنهار بشكل كامل أمامي”.

فرق الإنقاذ تبحث عن 8 مفقودين

ولازالت فرق الإنقاذ تبحث عن ٨ أشخاص مفقودين وأودت الحادثة بحياة 6 أشخاص إلى الآن وإصابة 14 آخرين وتم إخراج شخص على قيد الحياة إضافة إلى رضيعة تبلغ من العمر 4 شهور.

وشكل انهيار مبنى سكني مكون من 4 طوابق ومبنى آخر ملاصق له، حالة من الصدمة في الشارع الأردني وأهالي سكان منطقة العمارة المنكوبة التي يعود بناؤها إلى العام 1956 بحسب تصريحات مسؤولين.

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