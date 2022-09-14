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الرئاسة الروسية تعلق على عدم دعوة «بوتين» لحضور جنازة الملكة إليزابيث
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الرئاسة الروسية تعلق على عدم دعوة «بوتين» لحضور جنازة الملكة إليزابيث

الرئاسة الروسية تعلق على عدم دعوة «بوتين» لحضور جنازة الملكة إليزابيث

الرئاسة الروسية تعلق على عدم دعوة «بوتين» لحضور جنازة الملكة إليزابيث
٠٨:٠٦:٠٢ م، الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على عدم دعوة الرئيس فلاديمير بوتين لحضور جنازة الملكة البريطانية إليزابيث الثانية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه لم يكن لدى الرئيس فلاديمير بوتين، منذ البداية أي خطط للمشاركة في الفعاليات التأبينية المتعلقة بدفن ملكة بريطانيا.

وأضاف بيسكوف، معلقا على ما نقلته وسائل إعلام بريطانية عن مصادر تفيد بعدم دعوة روسيا وبيلاروس وميانمار لحضور جنازة الملكة البريطانية: “كما تعلمون أرسل الرئيس بوتين برقية تعزية، ولم يكن لدى الرئيس أي خطط أخرى للمشاركة في الفعاليات الجنائزية والتأبينية منذ البداية”.

ويشار إلى أن إليزابيث الثانية حكمت بريطانيا لأكثر من 70 عاما، وتوفيت في 8 سبتمبر عن عمر يناهز 96 عاما. وستقام الجنازة في 19 سبتمبر.

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الرئاسة الروسية الملكة إليزابيث بوتين جنازة

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