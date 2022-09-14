بالفيديو.. تعرف على ميزة تعديل شاشة القفل في إصدار 16

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أعلن الخبير التقني عبدالرحمن الهادي عن أفضل المزايا في إصدار 16 الجديد، وهي ميزة تعديل وتطوير شاشة القفل.

وقال عبدالرحمن الهادي، في تغريدة عبر “تويتر”: “إن أفضل الأشياء التي أعجبتني في إصدار 16 الجديد هو تطور شاشة القفل صارت رهيبة”.

وتابع أنه يمكن الضبط من خلال الخطوات التالية:

– الضغط ضغطة مطولة على شاشة القفل

– ثم الضغط على علامة (+) تحت على اليسار

وتابع “حينها ستظهر العديد من الألوان والأشكال والخطوط اختر منها ما تريد، كذلك يمكن اختيار عرض اللغة بالعربية أو الإنجليزية”.

وأضاف الخبير التقني عبدالرحمن الهادي “كذلك يمكن عرض التاريخ بالهجري أو الميلادي أو الاثنين مع بعض”.