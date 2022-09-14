صندوق التنمية العقارية يعلن عن وظائف شاغرة .. المسميات ورابط التقديم

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أعلن صندوق التنمية العقارية عن توفر وظائف شاغرة بعدة مجالات (للجنسين) في عدة تخصصات واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

المسميات الوظيفية:-

أخصائي استثمار مساعد. (وظيفتان)

أخصائي دعم اعمال.

أخصائي استثمار.

أخصائي استثمار اول.

مدير عام اسواق المال.

أخصائي تصنيف وظيفي ومهني مساعد.

أخصائي جودة اول.

مدير قسم الجودة.

أخصائي علوم بيانات.

أخصائي تحول رقمي أول.

مدير قسم الابتكار والتقنيات الناشئة.

أخصائي مركز بيانات أول.

مسؤول نظم أول.

محلل أمن نظم أول.

مدير قسم أمن تقنية المعلومات.

مطور تطبيقات أول.

مدير قسم البنية المؤسسية.

مدير قسم جودة الخدمات التقنية.

مطور امن سيبراني مساعد.

أخصائي تقييم الثغرات اول.

مدير قسم تطوير انظمة الأمن السيبراني.

مدير قسم إدارة المخاطر والإلتزام بالأمن السيبراني.

مدير قسم مدفوعات الموردين.

مدير قسم التحليل المالي.

مدير إدارة التقارير والأداء المالي.

مدير إدارة التدقيق والمتابعة.

مدير إدارة التخطيط المالي.

محاسب مساعد. (وظيفتان)

أخصائي تخطيط مالي مساعد.

أخصائي تحليل مالي مساعد. (3 وظائف)

أخصائي تحليل مالي. (3 وظائف)

موعد التقديم:-

متاح التقديم من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/02/18هـ الموافق بالميلادي 2022/09/14م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:-

عبر موقع صندوق التنمية العقارية (اضغط هنا)

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