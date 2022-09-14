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ماذا قال وزير الموارد البشرية أمام وزراء العمل بمجموعة العشرين في إندونيسيا؟

ماذا قال وزير الموارد البشرية أمام وزراء العمل بمجموعة العشرين في إندونيسيا؟

ماذا قال وزير الموارد البشرية أمام وزراء العمل بمجموعة العشرين في إندونيسيا؟
٠٧:١٠:٥٠ م، الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

رأس  وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي اليوم، وفد المملكة المشارك في اجتماع وزراء العمل والتوظيف لمجموعة العشرين، والمنعقد في جزيرة بالي بجمهورية إندونيسيا تحت شعار “تحسين ظروف العمل للتعافي معًا”، بمشاركة عدد من وزراء العمل والتوظيف للدول الأعضاء بمجموعة العشرين، وعدد من ممثلي الدول المدعوّة، ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية.

وأكّد في كلمته خلال الاجتماع على دعم المملكة لأولويات الرئاسة الإندونيسية التي تهدف إلى تعزيز الوظائف اللائقة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتنمية القدرات البشرية، وخلق فرص عمل مستدامة، وتكييف حماية العمال من أجل حماية أكثر فعالية ومرونة، مشيراً إلى أن هذه الأولويات تأتي في وقت تحتاج فيه الدول إلى توحيد وتنسيق الجهود للوصول إلى ازدهار وتعافي أسواق العمل من تأثيرات جائحة Covid-19.

وتناول معالي الوزير أبرز البرامج والمبادرات التي أطلقتها المملكة في إطار رؤية المملكة 2030، كما استعرض أبرز مخرجاتها المتصلة بتنمية القدرات البشرية، والبرامج والمبادرات التي تدعم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وإستراتيجيات سوق العمل والمهارات، والتطور الملحوظ في معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة السعودية، وتشجيع ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقدّم معالي المهندس الراجحي شكره للحكومة الإندونيسية على حسن استضافتها لأعمال المجموعة، وما قدمته من جهود في وضع أولويات مهمة لموضوعات العمل والتوظيف، راجياً النجاح والتوفيق لجمهورية الهند الصديقة في ترؤسها لأعمال المجموعة في العام المقبل 2023م.

من جانب آخر، عقد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اجتماعين ثنائيين بكل من: نظيره الهندي، ونظيره من جنوب أفريقيا؛ لمناقشة التعاون الفني المقترح في موضوعات العمل والتوظيف وتعزيز المهارات.

رافق معاليه خلال اجتماع وزراء العمل والتوظيف في مجموعة العشرين: وكيل الوزارة للشؤون الدولية د.عدنان النعيم، ووكيل الوزارة للمهارات والتدريب د.أحمد الزهراني.

الكلمات الدلالية:
إندونيسيا مجموعة العشرين وزراء العمل وزير الموارد البشرية

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