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إلغاء جميع رحلات الطيران في شنغهاي بسبب إعصار «مويفا»

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إلغاء جميع رحلات الطيران في شنغهاي بسبب إعصار «مويفا»

إلغاء جميع رحلات الطيران في شنغهاي بسبب إعصار «مويفا»

إلغاء جميع رحلات الطيران في شنغهاي بسبب إعصار «مويفا»
٠٧:١٥:١٤ م، الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

أعلنت الشركة المشغلة لأبرز مطارين في شنغهاي (شرق الصين) عن إلغاء جميع الرحلات الجوية، مساء اليوم الأربعاء، تظامنًا مع اقتراب إعصار مويفا.

وقالت الشركة في بيان: “سيعلن مطارا شنغهاي في الوقت المناسب عن التعديلات على الرحلات في المطارين (بودونغ وهونغكياو) عملا بتطور الوضع بالنسبة للإعصار”.

ومن المتوقع أن تصاحب الإعصار أمطار غزيرة ورياح قوية في المقاطعات الساحلية في شرق البلاد (تشجيانغ، فوجيان) وشنغهاي، العاصمة الاقتصادية للبلاد.

وأمرت سلطات تشجيانغ السفن بالعودة إلى الموانئ، كما أغلقت المدارس والمواقع السياحية. ويمكن أن يضرب الإعصار ميناءي نينغبو وتشوشان في جنوب شنغهاي بشكل خاص وهما من أكبر الموانئ في العالم.

ومويفا هو الإعصار الثاني عشر الذي يضرب الصين هذه السنة بحسب وسائل الإعلام الرسمية.

الكلمات الدلالية:
اعصار الغاء الرحلات رحلات جوية شنغهاي مويفا

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