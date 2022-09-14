الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. تعرف على ميزة تعديل شاشة القفل في إصدار 16
صندوق التنمية العقارية يعلن عن وظائف شاغرة .. المسميات ورابط التقديم
تفاصيل انتشال رضيعة على قيد الحياة من تحت أنقاض عمارة اللويبدة بعد 24 ساعة
«نمو هائل خلال سنوات ».. تحذير من خطر كبير لـ «التطبيقات الإلكترونية الصحية»
في ثلاث دقائق.. 4 سلوكيات تعزز السعادة الزوجية بالمنزل
إلغاء جميع رحلات الطيران في شنغهاي بسبب إعصار «مويفا»

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تفاصيل انتشال رضيعة على قيد الحياة من تحت أنقاض عمارة اللويبدة بعد 24 ساعة

تفاصيل انتشال رضيعة على قيد الحياة من تحت أنقاض عمارة اللويبدة بعد 24 ساعة

تفاصيل انتشال رضيعة على قيد الحياة من تحت أنقاض عمارة اللويبدة بعد 24 ساعة
٠٧:٣٠:١٠ م، الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

مفاجأة سارة، باشرتها فرق الإنقاذ المدني، الأربعاء، حيث استطاعت انتشال رضيعة حية من تحت أنقاض المبنى المنهار باللويبدة في العاصمة الأردنية عمان.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لم تتمالك أم الرضيعة نفسها عندما علمت أن ابنتها قد تم إخراجها حية من تحت الأنقاض، وذلك بعدما فقدت الأمل في نجاتها.

وكانت السلطات بالأدرن؛ قد أمرت بتوفير طائرة مسيرة لرصد محيط المبنى المنهار في منطقة اللويبدة، بهدف الاقتراب من الزوايا الصعبة ورصد الصور.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول إن رئيس الوزراء بشر الخصاونة أمر بفتح تحقيق بحادثة انهيار مبنى اللويبدة للوقوف على الأسباب والعواقب.

وعن أسباب انهيار المبنى؛ قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، إن من أسباب انهيار المبنى في منطقة الويبدة في عمّان أنه قديم ومتهالك.

اقرأ أيضا:

بالفيديو والصور.. طائرة مسيرة لرصد محيط المبنى المنهار باللويبدة و«الخصاونة» يفتح تحقيقا

ارتفاع عدد ضحايا حادث انهيار مبنى «اللويبدة» بالأردن إلى 5 وفيات

من جانبه؛ علق نقيب الجيولولجيين الأردنيين خالد الشوابكة، بأن العمارة المنهارة كانت قائمة على طبقات طينية وقد تكون هي السبب الرئيسي بسقوط المبنى.

إلى ذلك؛ ومع مواصلة فرق الإنقاذ أعمالها في موقع انهيار المبنى في منطقة اللويبدة بالعاصمة الأردنية عمان، توصلت فرق الإنقاذ إلى ثلاث جثث أخرى تحت الأنقاض.

وأكدت مديرية الأمن العام أن حصيلة ما تم التعامل معه من قبل فرق الإنقاذ من وفيات وإصابات إلى 5 وفيات وسبع إصابات.

الكلمات الدلالية:
انتشال طفلة انهيار مبنى بعمان طفلة على قيد الحياة عمارة اللويبدة

مواد ذات صلة

المزيد
بينهم دولتان عربيتان.. تعرف على الدول صاحبة أكبر احتياطي ذهب في العالم؟

بينهم دولتان عربيتان.. تعرف على الدول صاحبة أكبر احتياطي ذهب في العالم؟

٠٨:٥٨ ص، الأثنين، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
«هدف» يساهم في دخول 123 شاباً إلى سوق العمل

«هدف» يساهم في دخول 123 شاباً إلى سوق العمل

٠١:٠٢ م، الثلاثاء، ٠٨ سبتمبر ٢٠١٥
«الشؤون الاجتماعية» تتفاعل مع حالة 5 أشقاء يمنيين من ذوي الإعاقة بجدة

«الشؤون الاجتماعية» تتفاعل مع حالة 5 أشقاء يمنيين من ذوي الإعاقة بجدة

٠٦:٠٨ م، الجمعة، ٠٨ أبريل ٢٠١٦
«واشنطن بوست»: 600 ألف مسلم في النمسا يواجهون عنصرية السياسيين

«واشنطن بوست»: 600 ألف مسلم في النمسا يواجهون عنصرية السياسيين

٠٧:٣١ ص، الأحد، ١٥ يناير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *