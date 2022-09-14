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«نمو هائل خلال سنوات ».. تحذير من خطر كبير لـ «التطبيقات الإلكترونية الصحية»

«نمو هائل خلال سنوات ».. تحذير من خطر كبير لـ «التطبيقات الإلكترونية الصحية»

«نمو هائل خلال سنوات ».. تحذير من خطر كبير لـ «التطبيقات الإلكترونية الصحية»
٠٧:٢٦:٤٩ م، الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم التطبيقات الإلكترونية خدمات عديدة من بينها قياس نسبة السكر في الدم ونبضات القلب ومستويات النوم وتصل في بعض الحالات إلى التكهن بإمكانية حدوث انتكاسة جديدة لدى المصابين بالسرطان أو قياس المتغيرات الطبية المختلفة.

وبحسب “العربية”، حذر أطباء من تلك التطبيقات، مؤكدين أن هناك ارتفاعا كبيرة في عددها خلال السنوات الأخيرة وبالمقابل أثبتت القليل منها فعاليتها ومصداقيتها وهي تعادل 21 ٪ من التطبيقات التي أجريت عليها الدراسات العلمية .

وأضافت دراسات علمية : “من أصل 68 تطبيقا خضع للتحليل في فرنسا تبين أن 64 منها لم تجر أي دراسة سريرية قبل طرحها في المتاجر الإلكترونية”.

وتابعت: “سبب ذلك هو عدم وجود أي قوانين تجبر القائمين على هذه التطبيقات بمراعاة السلامة الصحية قبل طرحها”.

نموا كبيرا في أعداد التطبيقات الإلكترونية

خلال السنوات الأخيرة، سجلت هذه السوق نموا كبيرا حتى باتت المتاجر الإلكترونية تضم مئات آلاف التطبيقات ذات الطابع الطبي، وفق «فرانس برس».

وتخفي هذه الأرقام مجموعة كبيرة من الأجهزة المتفاوتة بتطورها: من متابعة وتيرة القلب إلى التكهن بإمكان حصول انتكاسات جديدة لدى المصابين بالسرطان، أو قياس متغيرات طبية مختلفة مع أو من دون الاعتماد على إكسسوارات متصلة بالإنترنت.

ويوضح نيكولا باجيس، وهو طبيب تخدير وإنعاش ومؤسس منصة «ستاتيليا» التي تتيح متابعة المرضى الذين يعانون قصورا في القلب، أن ثمة «تطبيقات كثيرة تتيح متابعة وتيرة القلب».

ويقول:  «يكفي وضع الأصبع على آلة التصوير في الهاتف لرصد دقات القلب عن طريق تبدل الألوان».

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