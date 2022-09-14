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رسميًا.. الكويت: إغلاق المحلات التجارية الساعة 12 منتصف الليل

رسميًا.. الكويت: إغلاق المحلات التجارية الساعة 12 منتصف الليل

رسميًا.. الكويت: إغلاق المحلات التجارية الساعة 12 منتصف الليل
٠٧:٠٦:٠١ م، الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أصدرت بلدية الكويت، قراراً إدارياً يقضي بتحديد مواقيت عمل المحلات التجارية الواقعة بمناطق السكن الخاص في مختلف المحافظات حتى الساعة الثانية عشر من منتصف الليل كحد أقصى.

وحسب صحيفة الراى، نصت المادة الثانية من القرار،على أن الإغلاق يسري على جميع المحلات التجارية بمناطق السكن الخاص، بما فيها الموجودة في العقارات السكنية وأفرع الجمعيات التعاونية ومحطات النقل العام والبلوكات التجارية وغيرها من المحلات الأخرى، عدا الأسواق المركزية التابعة للجمعيات التعاونية والصيدليات.

ويسمح للمحلات التي لها أكثر من واجهة ولها باب خدمة منفصل بتوصيل الطلبات فقط من دون البيع المباشر أو التوصيل في حدود الموقع (خاصة مواقف السيارات) مع غلق جميع الأبواب الرئيسية.

وبحسب المادة الثالثة من القرار، في حالة طلب الحصول على أي استثناء لبعض الأنشطة فإنه يتعين الحصول على موافقة وزارة الداخلية.

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