في ثلاث دقائق.. 4 سلوكيات تعزز السعادة الزوجية بالمنزل

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في كثير من الأحيان، قد يتجاهل الزوج نتيجة ضغوطات الحياة، بعض السلوكيات البسيطة والتي قد يكون لها مفعول عجيب في إسعاد الزوجة، وخلق جو من السعادة والألفة المحبة والمودة على الحياة الزوجية والأسرة عموماً.

وفي هذا السياق، نصح د. عبدالله السلمان المستشار الأسري الزوج بالقيام ببعض السلوكيات عند عودته إلى المنزل بعد ساعات العمل، والتي لن تستغرق منه سوى ثلاث دقائق ولكن ستكون النتيجة مذهلة.

وقال السلمان، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “عند دخولك لبيتك مطلوب منك فقط 180 ثانية لتحقق لزوجتك الأمان العاطفي عليك أن تقوم بخمس خطوات :

1- تسلم عليها

2- الملامسة بلطف على وجهها وكتفها ويدها

3- كلمات رقيقة

4- عبارة : افتقدك

وختم د. عبدالله السلمان بقوله “ستشعر الزوجة حينها، بالسعادة والأمان العاطفي لمدة ثلاث ساعات بحسب الدراسات”.