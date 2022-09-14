الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. أمطار الخير على محافظة قلوة
رئاسة شؤون الحرمين تستقبل عددًا من طلاب مدرسة حمزة الكوفي لتحفيظ القرآن الكريم بمكة
«فالله خير حافظا».. خروج مُسن حيًّا بعد 20 ساعة تحت أنقاض عمارة اللويبدة
أمريكا تفرض عقوبات جديدة على 10 شخصيات وكيانين إيرانيين
فرص تدريب على رأس العمل بشركة نقل وتقنيات المياه في الرياض (تمهير)
«النقل»: 90 يومًا على انتهاء مهلة «تصحيح أوضاع الشاحنات»

الرئيسية

 /

محليات

 /

رئاسة شؤون الحرمين تستقبل عددًا من طلاب مدرسة حمزة الكوفي لتحفيظ القرآن الكريم بمكة

رئاسة شؤون الحرمين تستقبل عددًا من طلاب مدرسة حمزة الكوفي لتحفيظ القرآن الكريم بمكة

رئاسة شؤون الحرمين تستقبل عددًا من طلاب مدرسة حمزة الكوفي لتحفيظ القرآن الكريم بمكة
٠٦:٣٢:١٢ م، الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير :

استقبلت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية ممثلة بالإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية التابعة لرئاسة شؤون الحرمين، عددًا من طلاب مدرسة حمزة الكوفي لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة للمشاركة في الأعمال التطوعية بالمسجد الحرام ومنها أعمال التطهير وتطيب المسجد الحرام والضيافة وتنظيم الحشود والاطلاع على الجهود التطوعية التي تقدمها رئاسة شؤون الحرمين.

وأوضح سعادة مدير عام الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية الأستاذ عادل رجاء الله الجهني أنه تم استقبال الطلاب واصطحابهم في جولة تعريفية بأعمال الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية والآلية المتبعة في نظافة وتطهير المسجد الحرام والمجالات التطوعية، وأبان أنه خلال الجولة قد شارك الطلاب في غسل صحن المطاف وكنس السجاد، وتقديم الضيافة للقاصدين وفي نهاية الجولة رفع المشاركون شكرهم وتقديرهم لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي العام على استضافتهم وإعطائهم الفرصة والمشاركة في نظافة المسجد الحرام.

وأشاد الجهني بمشاركة الطلاب والجهود التي بذلوها في خدمة المسجد الحرام، وتقديراً لهم قامت الإدارة باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتقديم الهدايا للطلاب والمشرفين عليهم ورافقه في الزيارة سعادة الأستاذ حسين بن عابد المتعاني وسعادة الأستاذ جاسم بن محمد العتيبي.

الكلمات الدلالية:
تحفيظ القرآن الكريم شؤون الحرمين طلاب مكة

مواد ذات صلة

المزيد
«الشورى» يوجه أعنف انتقادات لمدينة الطاقة الذرية: تقاريرها «جثة هامدة»

«الشورى» يوجه أعنف انتقادات لمدينة الطاقة الذرية: تقاريرها «جثة هامدة»

٠٧:٣٨ ص، الأربعاء، ٢٧ يونيو ٢٠١٨
“الشورى” يطالب بنظام لحماية الأراضي.. وانتقادات لتقرير “الشؤون الاجتماعية”

“الشورى” يطالب بنظام لحماية الأراضي.. وانتقادات لتقرير “الشؤون الاجتماعية”

٠٣:٥٩ م، الثلاثاء، ٠٤ نوفمبر ٢٠١٤
توقعات طقس الخميس.. سماء غائمة و سحب ممطرة ورياح نشطة

توقعات طقس الخميس.. سماء غائمة و سحب ممطرة ورياح نشطة

١١:١٩ م، الأربعاء، ٣١ مارس ٢٠٢١
«التعليم»: تعليق الدراسة في الرياض يشمل المدارس والجامعات

«التعليم»: تعليق الدراسة في الرياض يشمل المدارس والجامعات

٠٩:١٩ م، الأثنين، ٢٣ نوفمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *