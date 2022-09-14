رئاسة شؤون الحرمين تستقبل عددًا من طلاب مدرسة حمزة الكوفي لتحفيظ القرآن الكريم بمكة

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استقبلت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية ممثلة بالإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية التابعة لرئاسة شؤون الحرمين، عددًا من طلاب مدرسة حمزة الكوفي لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة للمشاركة في الأعمال التطوعية بالمسجد الحرام ومنها أعمال التطهير وتطيب المسجد الحرام والضيافة وتنظيم الحشود والاطلاع على الجهود التطوعية التي تقدمها رئاسة شؤون الحرمين.

وأوضح سعادة مدير عام الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية الأستاذ عادل رجاء الله الجهني أنه تم استقبال الطلاب واصطحابهم في جولة تعريفية بأعمال الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية والآلية المتبعة في نظافة وتطهير المسجد الحرام والمجالات التطوعية، وأبان أنه خلال الجولة قد شارك الطلاب في غسل صحن المطاف وكنس السجاد، وتقديم الضيافة للقاصدين وفي نهاية الجولة رفع المشاركون شكرهم وتقديرهم لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي العام على استضافتهم وإعطائهم الفرصة والمشاركة في نظافة المسجد الحرام.

وأشاد الجهني بمشاركة الطلاب والجهود التي بذلوها في خدمة المسجد الحرام، وتقديراً لهم قامت الإدارة باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتقديم الهدايا للطلاب والمشرفين عليهم ورافقه في الزيارة سعادة الأستاذ حسين بن عابد المتعاني وسعادة الأستاذ جاسم بن محمد العتيبي.