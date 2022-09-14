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شاهد.. أمطار الخير على محافظة قلوة
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شاهد.. أمطار الخير على محافظة قلوة

شاهد.. أمطار الخير على محافظة قلوة

شاهد.. أمطار الخير على محافظة قلوة
٠٦:٣٤:٤٨ م، الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار الخير على أحياء شمال محافظة قلوة.

ووثق المقطع، هطول أمطار الخير على أحياء شمال محافظة قلوة، عصر اليوم الأربعاء، جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها البلاد.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة يصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدد من المناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، كما تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الساحلية من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-25كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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أمطار أمطار الخير أمطار قلوة قلوة

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