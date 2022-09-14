فرص تدريب على رأس العمل بشركة نقل وتقنيات المياه في الرياض (تمهير)
تواصل ـ فريق التحرير:
أعلنت شركة نقل وتقنيات المياه عن فرص تدريب على رأس العمل، ضمن برنامج (تمهير)، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى التدريبي:
ـ التعلم والتطوير
المسؤوليات:
مسؤول عن أنشطة عمليات التعلم والتطوير
الشروط:
ـ أن يكون سعودي الجنسية.
ـ مهارات متابعة ممتازة.
ـ أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية وعلوم الكمبيوتر والموارد البشرية.
ـ مهارات جيدة في التعامل مع الآخرين.
ـ شغوف بتصميم العروض التقديمية من خلال نقاط القوة.
ـ على استعداد لتعلم واستخدام SAP.
ـ ألا يكون قد تم توظيفه منذ ستة أشهر
ـ ألا يكون موظفًا حاليًا أو مسجلاً في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
ـ ألا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج تمهير
مزايا تمهير:
ـ إعداد وتطوير الخريجين والخريجات، وتزويدهم بالكفاءات والمهارات والخبرات
ـ زيادة معدل توافر فرص التوظيف وإمكانية الوصول إليها.
ـ شهادة تدريب بعد إتمام المتدرب مسارًا تدريبيًا من «تمهير».
ـ حقائب تدريبية إلكترونية خلال فترة التدريب.
ـ مكافأة مالية شهرياً، يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
طريقة التقديم:
ـ التقديم متاح بدءًا من تاريخ 14 سبتمبر 2022م.
ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: رابط التقديم – (اضغط هنا)