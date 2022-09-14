فرص تدريب على رأس العمل بشركة نقل وتقنيات المياه في الرياض (تمهير)

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أعلنت شركة نقل وتقنيات المياه عن فرص تدريب على رأس العمل، ضمن برنامج (تمهير)، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى التدريبي:

ـ التعلم والتطوير

المسؤوليات:

مسؤول عن أنشطة عمليات التعلم والتطوير

الشروط:

ـ أن يكون سعودي الجنسية.

ـ مهارات متابعة ممتازة.

ـ أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية وعلوم الكمبيوتر والموارد البشرية.

ـ مهارات جيدة في التعامل مع الآخرين.

ـ شغوف بتصميم العروض التقديمية من خلال نقاط القوة.

ـ على استعداد لتعلم واستخدام SAP.

ـ ألا يكون قد تم توظيفه منذ ستة أشهر

ـ ألا يكون موظفًا حاليًا أو مسجلاً في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

ـ ألا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج تمهير

مزايا تمهير:

ـ إعداد وتطوير الخريجين والخريجات، وتزويدهم بالكفاءات والمهارات والخبرات

ـ زيادة معدل توافر فرص التوظيف وإمكانية الوصول إليها.

ـ شهادة تدريب بعد إتمام المتدرب مسارًا تدريبيًا من «تمهير».

ـ حقائب تدريبية إلكترونية خلال فترة التدريب.

ـ مكافأة مالية شهرياً، يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح بدءًا من تاريخ 14 سبتمبر 2022م.

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: رابط التقديم – (اضغط هنا)