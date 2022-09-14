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فرص تدريب على رأس العمل بشركة نقل وتقنيات المياه في الرياض (تمهير)
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فرص تدريب على رأس العمل بشركة نقل وتقنيات المياه في الرياض (تمهير)

فرص تدريب على رأس العمل بشركة نقل وتقنيات المياه في الرياض (تمهير)

فرص تدريب على رأس العمل بشركة نقل وتقنيات المياه في الرياض (تمهير)
٠٦:٠٦:١٤ م، الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت شركة نقل وتقنيات المياه عن فرص تدريب على رأس العمل، ضمن برنامج (تمهير)، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى التدريبي:

ـ التعلم والتطوير

المسؤوليات:

مسؤول عن أنشطة عمليات التعلم والتطوير

الشروط:

ـ أن يكون سعودي الجنسية.
ـ مهارات متابعة ممتازة.
ـ أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية وعلوم الكمبيوتر والموارد البشرية.
ـ مهارات جيدة في التعامل مع الآخرين.
ـ شغوف بتصميم العروض التقديمية من خلال نقاط القوة.
ـ على استعداد لتعلم واستخدام SAP.
ـ ألا يكون قد تم توظيفه منذ ستة أشهر
ـ ألا يكون موظفًا حاليًا أو مسجلاً في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
ـ ألا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج تمهير

مزايا تمهير:

ـ إعداد وتطوير الخريجين والخريجات، وتزويدهم بالكفاءات والمهارات والخبرات
ـ زيادة معدل توافر فرص التوظيف وإمكانية الوصول إليها.
ـ شهادة تدريب بعد إتمام المتدرب مسارًا تدريبيًا من «تمهير».
ـ حقائب تدريبية إلكترونية خلال فترة التدريب.
ـ مكافأة مالية شهرياً، يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح بدءًا من تاريخ 14 سبتمبر 2022م.

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: رابط التقديم – (اضغط هنا)

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التعلم والتطوير تدريب على رأس العمل تمهير شركة المياه بالرياض نقل وتقنيات المياه

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