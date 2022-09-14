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«النقل»: 90 يومًا على انتهاء مهلة «تصحيح أوضاع الشاحنات»

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«النقل»: 90 يومًا على انتهاء مهلة «تصحيح أوضاع الشاحنات»

«النقل»: 90 يومًا على انتهاء مهلة «تصحيح أوضاع الشاحنات»

«النقل»: 90 يومًا على انتهاء مهلة «تصحيح أوضاع الشاحنات»
٠٦:٠٤:٠٧ م، الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

كشفت الهيئة العامة للنقل، عن موعد انتهاء المهلة التصحيحية، الخاصة بالمبادرة التشجيعية للمنشآت والأفراد العاملين في نشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية في المملكة.

وأوضحت الهيئة أن المهلة ستنتهي بعد أقل من 90 يومًا، وذلك في تاريخ 07 ديسمبر 2022م – الموافق 13 جمادى الأولى 1444هـ.

وأكدت أن هذه المبادرة تستهدف الأفراد والمنشآت الراغبين بإصدار ترخيص نشاط نقل بضائع على الطرق البرية ولديهم مركبات يزيد وزنها الإجمالي على (3500) كجم، ويزيد عددها عن الحد المسموح به لهم نظامًا والمحدد بـ(9 شاحنات) وتحمل رخص سير نقل خاص سارية المفعول.

وبينت الهيئة أنه بإمكان المنشآت والأفراد خلال فترة المبادرة الحالية والتي ستنتهي في 07 ديسمبر 2022م، الاستفادة من الخدمات والإعفاء من رسوم إصدار رخص سير، وإصدار اللوحات عند تنفيذ إجراءات التحويل من نقل خاص إلى نقل عام، وكذلك إمكانية تنفيذ هذه الخدمات دون اشتراط سداد المخالفات والمتعلقة بالنقل، وذلك دعمًا وتحفيزًا لكافة المنشآت والأفراد في نشاط نقل البضائع.

الكلمات الدلالية:
الشاحنات المرور غرامة مهلة تصحيح هيئة النقل

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