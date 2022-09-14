ينتظره الجميع منذ 3 سنوات.. الصحة العالمية: نهاية جائحة كورونا تلوح بالأفق

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زف مدير الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، بشرى طيبة حسنة، تفيد بأن «نهاية جائحة كورونا تلوح بالأفق».

وأضاف جيبرييسوس: «العالم أقرب من أي وقت للقضاء على كوفيد-19».

وقال جيبريسوس، في مؤتمر صحفي: “الأسبوع الماضي، كان عدد الوفيات الأسبوعية من فيروس كورونا هو الأدنى منذ مارس 2020. لم نكن في وضع أفضل لوضع حد للوباء ولم نصل بعد إلى الهدف، لكن النهاية اقتربت”.

وحث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، جميع الدول على الاستثمار في تلقيح 100٪ للفئات الأكثر عرضة للخطر، بما في ذلك العاملين الصحيين وكبار السن، كأولوية قصوى في الطريق إلى تغطية التطعيم بنسبة 70٪.

وفي وقت سابق، قال جيبريسوس، إن الانخفاض العالمي في أعداد حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا مستمر في الانخفاض وبشكل مشجع للغاية، ولكن لا يوجد ضمان لاستمرار هذا الانخفاض، ومن الخطير افتراض ذلك.

وأشار إلى أن عدد الوفيات الأسبوعية انخفض بأكثر من 80 % منذ شهر فبراير الماضي ولكن برغم ذلك فإن الأسبوع الماضي شهد وفاة شخص كل 44 ثانية وهى وفيات كان يمكن منعها.

وجدد مدير عام المنظمة الدولية التأكيد على الأهمية الكبيرة التي توليها المنظمة للمشاورات التى تجرى بين الحكومات من أجل البدء فى العمل للتوصل إلى اتفاقية أو معاهدة أو صك قانونيا بهدف مواجهة عالمية مشتركة للجوائح فى المستقبل.