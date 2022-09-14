«كنت سأبيع كليتي لعلاج شقيقتي».. مقتحمة بنك لبنان تكشف تفاصيل صادمة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير :

قالت الفتاة اللبنانية سالي حافظ والتي اقتحمت بنك “لبنان والمهجر – بلوم” اليوم الأربعاء، إن المسدس الذي نفذت به عملية الاقتحام لم يكن حقيقيا بل كان مسدسا من البلاستيك.

وأشارت خلال مقابلة مع قناة “الجديد” اللبنانية، إلى أن المسدس هو لعبة كان يلهو بها ابن شقيقتها ويُستخدم مثله في المسلسلات وبقي معها في الحقيبة.

وأكدت أنها أودعت 20 ألف دولار في البنك ولكنها لم تستطع الحصول عليها بسبب مماطلة البنك الذي عرض عليها 200 دولار كل شهر حتى استرداد كامل المبلغ وهو مبلغ لا يساوي ثمن الحقنة التي تتلقاها شقيقتها يوميا.

أخذت فقط 13 ألف دولار

وأوضحت أنها لم تحصل على كل المبلغ لكنها أخذت فقط 13 ألف دولار منها 12 ألف دولار والمبلغ المتبقي كان بالليرة اللبنانية، لافتة إلى أنها كانت تفكر في بيع كليتها من أجل تدبير مبلغ مالي لعلاج أختها.

وخاطبت الشعب اللبناني قائلة إنه لم يعد لديها سبب للسكوت، مطالبة الساعين إلى إنهاء حياتهم بعدم إهدار حياتهم بل التوجه لنيل حقوقهم حتى لو كان ذلك سيفقدهم حياتهم.

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