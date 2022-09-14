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سلطنة عمان تعلن إنهاء الحالة الطارئة بعد اشتعال طائرة هندية في مطار مسقط وتكشف عن وقوع إصابات

سلطنة عمان تعلن إنهاء الحالة الطارئة بعد اشتعال طائرة هندية في مطار مسقط وتكشف عن وقوع إصابات

سلطنة عمان تعلن إنهاء الحالة الطارئة بعد اشتعال طائرة هندية في مطار مسقط وتكشف عن وقوع إصابات
٠٥:٢٤:٢٠ م، الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل-فريق التحرير :

أعلنت هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، إنهاء الحالة الطارئة بعد أن تعرضت رحلة للطيران الهندي السريع لعطل ونشوب حريق في أحد المحركات.

وقالت الهيئة إنه تم إجلاء جميع الركاب وسجلت إصابات خفيفة نتيجة التدافع، مشيرة إلى أنها تتابع مع الجهات المعنية في مطار مسقط الدولي، بلاغًا عن حالة طوارئ على إحدى الطائرات.

وأصدرت الهيئة بيان توضيحيا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قالت فيه إن طائرة تابعة للخطوط “إنديا إكسبريس” كانت متجهة إلى مطار دلهي في الهند أصيبت بعطل ونشب حريق في أحد محركاتها قبل إقلاعها من مطار مسقط، مما تطلب إخلاء الطائرة.

وأضاف البيان أن عملية الإخلاء نتج عنها بعض الإصابات الخفيفة نتيجة تدافع الركاب.

وكانت الهيئة ذكرت في وقت سابق أنها تتابع مع الجهات المعنية في مطار مسقط بلاغاً يتعلق بوجود حالة طوارئ تخص إحدى الطائرات.

وأكدت هيئة الطيران العماني بأن الحالة الطارئة لم يكن لها تأثير على سلامة المطار أو المسافرين أو الحركة الجوية بشكل عام، مشيرة إلى أنها تتابع كافة التحديثات مع الجهات المعنية في هذا الصدد.

 

الكلمات الدلالية:
اشتعال طائرة هندية حالة طارئة سلطنة عمان مطار مسقط

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