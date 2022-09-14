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الخضيري يحذّر: لا تتناول المكمّلات الغذائية إلا في هذه الحالة
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الخضيري يحذّر: لا تتناول المكمّلات الغذائية إلا في هذه الحالة

الخضيري يحذّر: لا تتناول المكمّلات الغذائية إلا في هذه الحالة

الخضيري يحذّر: لا تتناول المكمّلات الغذائية إلا في هذه الحالة
٠٤:٥٨:٣١ م، الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذر الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، من تناول المكملات الغذائية دون ثبوت وجود نقص في عنصر ما بالجسم.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال الخضيري إن “المكملات الغذائية وللأسف يتناولها الناس باعتقادهم أنها دواء لكل داء بسبب دعايات المتاجرين بها، لا تأخذها إلا إذا ثبت أن لديك نقصًا في شيء محدد”.

تسبب تغيير نتائج بعض تحاليل الدم

وأضاف: “احذر وانتبه: بعض تلك المكملات تسبب تغييرًا في قراءة ونتائج بعض تحاليل الدم، لذا قد يحصل تشخيص خاطىء لمرض ما بسبب تناولها وتتضرر”.

ومؤخرًا، حذرت دراسة طبية جديدة من أن تناول بعض المكملات الغذائية، إلى جانب عادات أخرى مثل التدخين والإكثار من تناول اللحوم المصنّعة، قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السرطان.

وأشارت الدراسة إلى أنه في الواقع يرتبط الاستخدام طويل الأمد لثلاثة مكملات طبيعية بزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة.

ولفحص الارتباطات بين المكملات ومخاطر الإصابة بسرطان الرئة، اعتمد الباحثون على بيانات من المشاركين في دراسة مجموعة فيتامينات وأسلوب حياة في ولاية واشنطن.

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الكلمات الدلالية:
أضرار المكملات الغذائية المكملات المكملات الغذائية تحليل الدم دراسة

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