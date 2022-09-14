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بتداولات بلغت 5.4 مليارات.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 11893 نقطة
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بتداولات بلغت 5.4 مليارات.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 11893 نقطة

بتداولات بلغت 5.4 مليارات.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 11893 نقطة

بتداولات بلغت 5.4 مليارات.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 11893 نقطة
٠٤:٥٠:٤٢ م، الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم منخفضًا 191.18 نقطة ليقفل عند مستوى 11893.27 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء لسوق الأسهم – 121 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 280 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 25 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 181 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الوطنية للتعليم، وسدافكو، ودلة الصحية، وأيان، ونماء للكيماويات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: السعودي الفرنسي، وبوان، وصدر، والباحة، وإسمنت المدينة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 3.95 % و4.86%.

فيما كانت أسهم شركات: بترو رابغ، والراجحي، وتكافل العربية، والإنماء، وأرمكو السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الراجحي، وتكافل الراجحي، وبوبا العربية، وبترو رابغ، وسابك الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 145.85 نقطة ليقفل عند مستوى 20851.58 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 22.1 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 270 ألف سهم تقاسمتها 1798 صفقة.

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