وزارة الاستثمار تعلن عن توفّر وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

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أعلنت وزارة الاستثمار، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

1- مدير المشروع – شيكل

المؤهلات والخبرات:

تعليم: مطلوب درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

خبرة: من 4 إلى 6 سنوات من الخبرة في إدارة واحد أو أكثر من المشاريع الصغيرة المستقلة و / أو الاضطلاع بدور تنسيق / متابعة المشروع داخل مكتب إدارة المشروع في منظمة حسنة السمعة.

يفضل التعرض لأطر إدارة المشروع والمبادئ التوجيهية والأدوات وإعداد التقارير.

الخبرة المفضلة في بناء والحفاظ على علاقات تعاونية مع أصحاب المصلحة الداخليين ويفضل أن يكون ذلك داخل كيان حكومي أو شبه حكومي.

لضمان تسليم المشاريع المعينة من خلال تنفيذ إطار عمل إدارة المشاريع المعتمد من SAGIA طوال مراحل المشروع من البداية والتنفيذ والإبلاغ والإغلاق ، بالإضافة إلى تلبية طلبات دعم إدارة المشروع لأصحاب المصلحة الداخليين ، من أجل المساهمة في تسليم المشروع السنوي خطة التشغيل ضمن مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة والميزانيات المتفق عليها والسياسات والإجراءات المعتمدة.

2- مدير تنفيذي للصفقات والتفاوض

المسؤوليات:

قيادة وتحديد التوجيه الاستراتيجي لقسم الشؤون القانونية للصفقات والتفاوض في MISA.

تقديم المشورة القانونية للصفقات الاستثمارية الخاصة بـ MISA.

والإشراف على توفير جميع الأنشطة القانونية والتوصيات لجميع القطاعات المعينة.

قيادة تمثيل MISA في اللجان القانونية والتنظيمية وغيرها من اللجان ذات الصلة لضمان استراتيجيات التفاوض المناسبة والمواءمة مع مصالح وتطلعات MISA.

طريقة التقديم:

أوضحت الوزارة أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 14 سبتمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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