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الأمم المتحدة تحذّر من خطر تصاعد الصراع الدامي في ‎سوريا
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الأمم المتحدة تحذّر من خطر تصاعد الصراع الدامي في ‎سوريا

الأمم المتحدة تحذّر من خطر تصاعد الصراع الدامي في ‎سوريا

الأمم المتحدة تحذّر من خطر تصاعد الصراع الدامي في ‎سوريا
٠٤:٣١:٢٦ م، الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

حذرت الأمم المتحدة من خطر تصاعد الصراع الدامي في سوريا بعد اندلاع عدة جبهات قتال في جميع أنحاء البلاد في الأشهر الأخيرة.

من جهته، قال باولو سيرجيو بينيرو، رئيس لجنة التحقيق بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة: “لا تستطيع سوريا تحمل العودة إلى القتال على نطاق أوسع لكن هذا هو ما قد تتجه إليه”.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الهدوء الذي تشهده العديد من جبهات القتال في السنوات الأخيرة، فقد زادت “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية والقانون الإنساني” في جميع أنحاء البلاد خلال الأشهر الستة الماضية.

سقوط عشرات القتلى من المدنيين

ولفت إلى اندلاع قتال في شمال شرقي سوريا وشمال غربها تسبب في سقوط عشرات القتلى من المدنيين وحد من إمدادات الغذاء والماء.

وقال عضو اللجنة، هاني مجلي، إنه وثق خلال الأشهر الثلاثة الماضية على وجه الخصوص شن المقاتلات الروسية المزيد من الغارات على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

أما بينيرو فقال للصحافيين في جنيف: “كان لدينا اعتقاد في وقت ما أن الحرب انتهت تمامًا في سوريا” لكن الانتهاكات الموثقة في التقرير تثبت عكس ذلك.

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