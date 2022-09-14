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«الموارد البشرية»” تمنع تجاوز السقف الأعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية
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«الموارد البشرية»” تمنع تجاوز السقف الأعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية

«الموارد البشرية»” تمنع تجاوز السقف الأعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية

«الموارد البشرية»” تمنع تجاوز السقف الأعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية
٠٤:٤٣:٠١ م، الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإلزام جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي حددتها الوزارة.

أسعار الاستقدام

وتهدف الوزارة من ذلك إلى تنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، حيث ألزمت الوزارة بعدم تجاوز السقف الأعلى لكل جنسية، ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أوغندا 9,500 ريال، ومن تايلاند 10,000 ريال، ومن كينيا 10,870 ريالا، ومن بنغلاديش 13,000 ريال، ومن الفلبين 17,288 ريالًا ، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.

كما تؤكد لجميع المتعاملين ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنه لتجنب العقوبات المنصوص عليها عند مخالفة لائحة نشاط قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، حيث ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة مساند. يأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة إلى تطوير الخدمات، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وجعله مواكباً لأسواق العمل العالمية، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، وبما يتناسب معها.

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الكلمات الدلالية:
الاستقدام العمالة العمالة المنزلية الموارد البشرية تكاليف الاستقدام

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