الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الرياض.. الحافلة الروبوت ذاتية القيادة تخطف الأنظار في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي
نقل تلاوات المشاركين بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية عبر إذاعة القرآن الكريم
عبر لينكد إن.. شركة مطارات الدمام تعلن عن توفّر وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم
خلال قمة الرياض.. اعتماد الفحص الأمني بالذكاء الاصطناعي في مطارات المملكة
مؤشر الدولار ينزل بأكثر من 0.1% واليورو يرتفع
بـ3 ريالات.. الذهب يهبط بشكل مفاجئ في أسواق المملكة اليوم

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الرياض.. الحافلة الروبوت ذاتية القيادة تخطف الأنظار في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

الرياض.. الحافلة الروبوت ذاتية القيادة تخطف الأنظار في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

الرياض.. الحافلة الروبوت ذاتية القيادة تخطف الأنظار في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي
٠٤:٢٦:٥٩ م، الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

في استعراضٍ لأحدث تقنيات العالم الحديث في قلب العاصمة الرياض، كشفت شركة (WeRide) الصينية عن روبوتها التفاعلي ذاتي القيادة “Mini Robobus” وهي حافلة لا تحتاج إلى سائق وتستطيع التنقل في الطرق الحضارية، وذلك خلال مشاركتها في قمة الذكاء الاصطناعي التي تواصل أعمالها لليوم الثاني في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.

أجهزة استشعار عالية الدقة

ويحوي الروبوت أجهزة استشعار عالية الدقة تمكّنه من القيادة في الشوارع العامة والطرق المفتوحة في جميع الظروف الجوية مع أحدث تقنيات السلامة لركابه، وتبلغ سرعته 40 كم بالساعة مع توافق كامل بـ V2X، ولا يحوي على كابينة سائق ليستطيع حمل أكبر عدد ممكن.

وتعد (WeRide) شركة عالمية رائدة في تكنولوجيا القيادة الذاتية من المستوى الرابع، ويقع المقر الرئيس لها في مدينة غوانغتشو الصينية، وتهدف إلى تطوير حلول آمنة وموثوقة بدون الحاجة إلى سائق لجعل التنقل أكثر أماناً بأسعار يمكن الوصول إليها، وتكمن رؤيتها في أن الروبوتات تمثّل شكلاً جديدًا من أشكال التنقل الحضاري الذي يمكن نشره في مجموعة متنوعة من سيناريوهات النقل العام والخاص، حيث قدّمت منتجات وخدمات للقيادة الذاتية تتيح نقلًا آمناً ومستداماً، وتوفر مستوى أعلى من الكفاءة.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. البسامي: نعمل على استخدام «الدرونز» لمراقبة الحركة المرورية وتنقل الحجاج

الكلمات الدلالية:
الحافلة الروبوت الحافلة ذاتية القيادة الذكاء الذكاء الاصطناعي القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

مواد ذات صلة

المزيد
رسالة خطية من خادم الحرمين إلى أمير الكويت

رسالة خطية من خادم الحرمين إلى أمير الكويت

٠٦:٥٧ م، الأثنين، ٢٢ فبراير ٢٠١٦
مصادر: تمديد صلاحية «زيارة» اليمنيين في المملكة

مصادر: تمديد صلاحية «زيارة» اليمنيين في المملكة

١١:٠٨ ص، الأثنين، ٠٧ ديسمبر ٢٠١٥
سوق الأسهم يسجل مكاسب بـ 148 نقطة وتداولات تجاوزت 6 مليارات ريال

سوق الأسهم يسجل مكاسب بـ 148 نقطة وتداولات تجاوزت 6 مليارات ريال

٠٦:٣١ م، الأحد، ٢٤ يناير ٢٠١٦
اليمن.. ضبط شحنة طائرات استطلاع قبل وصولها للحوثيين في مأرب

اليمن.. ضبط شحنة طائرات استطلاع قبل وصولها للحوثيين في مأرب

٠٨:١٩ م، الأحد، ١١ ديسمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *