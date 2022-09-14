نقل تلاوات المشاركين بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية عبر إذاعة القرآن الكريم

تواصل – واس:

تنقل إذاعة القرآن الكريم، جلسات الاستماع للمشاركين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ 42 التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة، لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، في إطار إبراز جهود المملكة في خدمة القرآن الكريم وأهله.

تغطية مكثفة على فترتين

وكلّفت الإذاعة عددًا من المذيعين والمخرجين والفنيين بتغطية مجريات المسابقة حيث تتواجد الإذاعة في مقر انعقاد المسابقة في المسجد الحرام على فترتين صباحية ومسائية وتنقل جميع تلاوات المتسابقين ورصد انطباعاتهم ومشاعرهم نظير مشاركتهم في المسابقة, مما يساعد هذا النقل المباشر الناشئة والشباب المسلم على حفظ القرآن الكريم والاقتداء بمن سبقوهم في الحفظ.

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اختتام التصفيات الأولية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره

ويشارك في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 42، 153 متسابقًا من 111 دولة من مختلف قارات العالم، وفق منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية المتميزة التي تقدمها الوزارة لإنجاح أعمال المسابقة, وبمشاركة نخبة من المحكمين الدوليين.