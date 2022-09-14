الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
نقل تلاوات المشاركين بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية عبر إذاعة القرآن الكريم
عبر لينكد إن.. شركة مطارات الدمام تعلن عن توفّر وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم
خلال قمة الرياض.. اعتماد الفحص الأمني بالذكاء الاصطناعي في مطارات المملكة
مؤشر الدولار ينزل بأكثر من 0.1% واليورو يرتفع
بـ3 ريالات.. الذهب يهبط بشكل مفاجئ في أسواق المملكة اليوم
بيل غيتس ينصح بـ «البذور السحرية» لحل أزمة الجوع في العالم

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

نقل تلاوات المشاركين بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية عبر إذاعة القرآن الكريم

نقل تلاوات المشاركين بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية عبر إذاعة القرآن الكريم

نقل تلاوات المشاركين بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية عبر إذاعة القرآن الكريم
٠٤:٢١:٠٠ م، الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

تنقل إذاعة القرآن الكريم، جلسات الاستماع للمشاركين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ 42 التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة، لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، في إطار إبراز جهود المملكة في خدمة القرآن الكريم وأهله.

تغطية مكثفة على فترتين

وكلّفت الإذاعة عددًا من المذيعين والمخرجين والفنيين بتغطية مجريات المسابقة حيث تتواجد الإذاعة في مقر انعقاد المسابقة في المسجد الحرام على فترتين صباحية ومسائية وتنقل جميع تلاوات المتسابقين ورصد انطباعاتهم ومشاعرهم نظير مشاركتهم في المسابقة, مما يساعد هذا النقل المباشر الناشئة والشباب المسلم على حفظ القرآن الكريم والاقتداء بمن سبقوهم في الحفظ.

اقرأ أيضًا:

المحكّمون: 10 مميزات تنفرد بها مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن

اختتام التصفيات الأولية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره

ويشارك في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 42، 153 متسابقًا من 111 دولة من مختلف قارات العالم، وفق منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية المتميزة التي تقدمها الوزارة لإنجاح أعمال المسابقة, وبمشاركة نخبة من المحكمين الدوليين.

الكلمات الدلالية:
إذاعة القرآن الكريم الخدمات الرقمية القرآن الكريم المسجد الحرام حفظ القرآن الكريم مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم‎ مكة المكرمة

مواد ذات صلة

المزيد
المياه الوطنية: 9 خطوات لتعديل عدد وحدات العداد

المياه الوطنية: 9 خطوات لتعديل عدد وحدات العداد

٠٧:٤١ م، الأثنين، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
تعليق المستثمرين الأمريكيين على اتفاقيات «ترامب» في المملكة

تعليق المستثمرين الأمريكيين على اتفاقيات «ترامب» في المملكة

١٢:٢٦ م، الثلاثاء، ٢٣ مايو ٢٠١٧
شاهد.. ماذا قال المشاركون في «مؤتمر الاحتساب» بإسطنبول؟

شاهد.. ماذا قال المشاركون في «مؤتمر الاحتساب» بإسطنبول؟

٠٥:٥٤ م، الأثنين، ١١ مايو ٢٠١٥
أمير الرياض يستقبل رئيس فرع الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم

أمير الرياض يستقبل رئيس فرع الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم

١٠:٢٦ م، الخميس، ٠٢ يوليو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *