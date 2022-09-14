بخلاف “أوبك”.. وكالة الطاقة الدولية تتوقع انخفاض النمو على طلب النفط

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خفّضت وكالة الطاقة الدولية تقديرات الطلب على النفط مع تعميق عمليات الإغلاق في الصين، وتوقعت انخفاض النمو على طلب النفط لعام 2022 بمقدار 110 آلاف برميل يوميًا.

أزمة عنيفة

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير، اليوم الأربعاء، إن أسواق وقود الطائرات والديزل لا تزال ضيقة بشكل استثنائي، حيث تمر بأزمة عنيفة في ظل ارتفاع قياسي للأسعار واشتعال التضخم عالميًا.

وقلّصت وكالة الطاقة الدولية تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام، حيث أدى تجديد إغلاق Covid في الصين إلى إبطاء النشاط في ثاني أكبر مستهلك في العالم.

توقعات متشائمة

تأتي التوقعات المتشائمة للطاقة الدولية على النقيض من توقعات أوبك أمس الثلاثاء، وفي الوقت ذاته تتباين توقعات البنوك العالمية بشأن حيث يتوقع جي بي مورجان ارتفاعه لمستويات 150 دولارًا، بينما خفض يو بي اس ومورجان ستانلي الأسعار بواقع 15 .

ووفق توقعات الوكالة الدولية، يزداد استهلاك النفط العالمي بمقدار مليوني برميل يوميًا هذا العام – أي أقل بنحو 110 آلاف برميل يوميًا عن التوقعات السابقة – إلى 99.7 مليون برميل يوميًا في المتوسط.

النفط الروسي

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري اليوم الأربعاء إن الطلب سيتوسع مرة أخرى بنفس المقدار تقريبًا في عام 2023.

وتتوقع الوكالة انخفاض إنتاج النفط الروسي بمقدار 1.9 مليون برميل يوميًا بحلول فبراير، عند دخول حظر الاتحاد الأوروبي لصادرات موسكو من الخام والمنتجات البترولية المكررة حيز التنفيذ الكامل.

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أوبك تلتزم

وفي المقابل التزمت أوبك أمس الثلاثاء بتوقعاتها لنمو قوي في الطلب العالمي على النفط في 2022 و 2023، مشيرة إلى دلائل على أن الاقتصادات الكبرى كانت تحقق أداء أفضل من المتوقع على الرغم من الرياح المعاكسة مثل ارتفاع التضخم.

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري إن الطلب على النفط سيزيد 3.1 مليون برميل يوميًا في 2022، و2.7 مليون برميل يوميًا في 2023 دون تغيير عن الشهر الماضي.