الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
عبر لينكد إن.. شركة مطارات الدمام تعلن عن توفّر وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم
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عبر لينكد إن.. شركة مطارات الدمام تعلن عن توفّر وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

عبر لينكد إن.. شركة مطارات الدمام تعلن عن توفّر وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

عبر لينكد إن.. شركة مطارات الدمام تعلن عن توفّر وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم
٠٤:١٤:٠٩ م، الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت شركة مطارات الدمام – داكو (التابعة لهيئة الطيران المدني)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الشرقية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

محاسب.

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو ما يعادلها.

خبرة: 4 سنوات كحد أدنى من الخبرة ذات الصلة.

عن (داكو):

وفقاً لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، تم في 1 يوليو 2017 خصخصة مطار الملك فهد الدولي، وتحويله لشركة مطارات الدمام “​ داكو”​ ومقرها الدمام، كشركة خاصة تمتلكها الحكومة، إذ تملكها بالكامل شركة الطيران المدني القابضة التابعة للهيئة العامة للطيران المدني.

ويمثل تدشين “داكو “​ جزء من الرؤية المستقبلية للنهوض بصناعة المطارات، بداية من تشغيلها مطار الملك فهد الدولي حالياً، لتمتد خدماتها لمطارات أخرى داخلية وخارجية مستقبلاً.

حيث تستهدف تطوير البنى التحتية، وتشغيل وتطوير مرافق المطارات وصيانتها، وإدارة العلاقات التجارية والاستثمارية، وتشغيل مرافق الشحن الجوي، ورفع القدرات التشغيلية والكفاءة العملية للمطارات لمواكبة تطور الصناعة الجوية، وتوفير تجربة سفر ممتعة للمسافرين، مع التركيز على الاستثمار في الطاقات الشبابية الوطنية.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 سبتمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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