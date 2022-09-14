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الثانية خلال ساعات.. مودع يقتحم مصرفًا في لبنان ويحصل على 30 ألف دولار
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الثانية خلال ساعات.. مودع يقتحم مصرفًا في لبنان ويحصل على 30 ألف دولار

الثانية خلال ساعات.. مودع يقتحم مصرفًا في لبنان ويحصل على 30 ألف دولار

الثانية خلال ساعات.. مودع يقتحم مصرفًا في لبنان ويحصل على 30 ألف دولار
٠٣:٢٦:٥٣ م، الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

شهد فرع بنك ميد “بنك البحر المتوسط” في منطقة عاليه الشوفية بلبنان، ظهر اليوم، محاولة اقتحام هي الثانية من نوعها في اليوم نفسه في لبنان، بعد محاولة مشابهة في العاصمة بيروت جرت في حدود العاشرة صباحًا.

وقالت مصادر جمعية صرخة المودعين إن “المودع اللبناني، الذي اقتحم فرع مصرف بنك ميد في عالية هو رامي شرف الدين، إذ دخل المصرف وبحوزته سلاح صيد ونجح في الحصول على مبلغ 30 ألف دولار، وبعد أن سلمها إلى شقيقه، سلم نفسه للقوى الأمنية”، وفقًا لـ “سكاي نيوز عربية”.

المودع حصل على أمواله بعد اقتحام المصرف

من جهته، أكد المحامي رامي عليق، أن شرف الدين دخل بسلاح صيد وأنه حصل على أمواله وأن الأمور قيد المتابعة.

وجدد عليق تخوفه من تكرار المشهد بعد اعتكاف القضاة في لبنان عن عملهم وإلحاح المودعين بالحصول على أموالهم بأيديهم.

يُذكر أن هذا الاقتحام يعد الثاني بعد أن اقتحم عدد من المودعين بينهم امرأة مصرف لبنان صباح اليوم.

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