في هذه الدولة.. أمريكا تُنشئ صندوقًا لجزء من الأصول الأفغانية المجمدة

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أعلنت الإدارة الأمريكية اليوم، أنها أنشأت صندوقًا في سويسرا لإدارة أصول بقيمة 3,5 مليارات دولار للبنك المركزي الأفغاني.

وأوضحت أن الأموال كانت مجمدة في الولايات المتحدة منذ سيطرة حركة طالبان على البلاد.

الصندوق الأفغاني الجديد سيقوم بمهام بنك مركزي

وأضافت أن الصندوق الأفغاني الجديد ومقره جنيف، سيقوم بمهام بنك مركزي، مثل سداد متأخرات الديون الأفغانية أو سداد واردات الكهرباء ويمكن تكليفه بمهام أخرى في المستقبل مثل طباعة أوراق نقدية كما قال عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية، أن واشنطن قررت عدم الإفراج عن أصول أفغانية مجمدة تبلغ 7 مليارات دولار، مؤكدة أن المحادثات بشأن الأصول الأفغانية تم تعليقها بعد مقتل الظواهري في كابل.

فيما دعا وزير الخارجية الأفغاني، الولايات المتحدة للإفراج عن أموال بلاده المجمدة والاعتراف بحق الشعب الأفغاني، وقال لدينا علاقات جيدة مع الولايات المتحدة ولدينا علاقات رسمية مع أكثر من 16 دولة.

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وأوضح أن حركة طالبان تتعرض لضغوط كبيرة، وقد تمكنت من استعادة الأمن في عموم أفغانستان، وقامت بدمج مقاتلي طالبان في صفوف قوات الأمن والمخابرات، ونسعى لتشكيل جيش قوي، مؤكدًا أنه لا يوجد انقسامات داخل حركة طالبان، وهذه شائعات يتم ترديدها منذ سنوات.

وأشار إلى أن سياسات الحركة متوازنة في كافة المجالات، وأنها تحاول لم شمل كافة الأطراف الأفغانية، مؤكدًا أن هناك مسؤولين سابقين يعملون في مناصب حكومية في الوقت الحالي.