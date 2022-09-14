خلال القمة.. المملكة تُطلق مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

تواصل – واس:

كشف رئيس هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عبد الله الغامدي، أن المملكة أطلقت اليوم مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي قامت الهيئة بإعدادها لمرئيات العموم.

إسهامات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

وأوضح أن هذه المبادئ تسهم في تسهيل التطبيق العملي للأخلاقيات أثناء مراحل دورة حياة تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، ودعم مبادرات تنمية البحث والتطوير والابتكار في المملكة.

الذكاء الاصطناعي في خدمة رؤية المملكة

وأضاف أن هذا الإنجاز الوطني، هو من أهم المشروعات التي عملت عليها “سدايا” ضمن حزمة من المشروعات والمبادرات التي تسهم في تحقيق الرفعة للمملكة وضمان الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي في خدمة رؤية المملكة 2030.

تأسيس ممارسات وطنية في جميع القطاعات

وأكد أن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ستساعد على تأسيس ممارسات وطنية في جميع القطاعات لدعم تبني الذكاء الاصطناعي للحد من الممارسات الخاطئة المصاحبة لهذه التقنية من خلال تطبيق المبادئ التالية:

1 – النزاهة والإنصاف.

2 – الأمن والخصوصية.

3 – الإنسانية.

4 – المنافع الاجتماعية والبيئية.

5 – الموثوقية والسلامة.

6 – الشفافية والقابلية للتفسير.

7 – المساءلة والمسؤولية.

جاء ذلك خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية التي تنظمها “سدايا” في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات خلال الفتر من 13 – 15 سبتمبر الجاري.

اقرأ أيضًا:

انطلاق القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بالرياض بحضور دولي واسع