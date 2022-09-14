24 مقاتلة جوية و5 سفن صينية تقترب من تايوان.. ماذا يحدث؟

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أعلنت وزارة الدفاع التايوانية اليوم، أنها رصدت 24 مقاتلة جوية و5 سفن صينية قرب الجزيرة.

وأوضحت في بيان لها، أن الطائرات الصينية عبرت اليوم الخط الفاصل لمضيق تايوان، مؤكدة أنها بدأت تطالب الاتحاد الأوروبي بضرورة فرض عقوبات على الصين، وذلك بعد رصد تحليق 11 طائرة عسكرية صينية في محيط الجزيرة.

وأوضحت أنها تستضيف عشرات المشرعين الدوليين في واشنطن لاتخاذ تدابير رادعة ضد الصين.

وأكد ممثل تايوان في واشنطن، أنه تم استضافة عشرات المشرعين الدوليين لفرض عقوبات على الصين، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على الصين بسبب تايوان.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين، أن تايوان تسعى لحشد دعم الاتحاد الأوروبي لتحضير حزمة عقوبات محتملة ضد الصين، وأن الولايات المتحدة تخوض نقاشات “أولية” حول حزمة عقوبات ضد الصين لمنعها من غزو تايوان.

تايوان تتعقب 45 طائرة عسكرية و7 سفن حربية صينية

فيما نقلت تقارير إعلامية دولية نبأً عاجلاً عن تعقب تايوان 45 طائرة عسكرية و7 سفن حربية صينية، في خطوة قد تُصعّد التوتر بين الجارتين في واقعة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن تحرشت آليات عسكرية صينية نظيرتها التايوانية أكثر من مرة خلال الأيام القليلة الأخيرة.

تصاعد حدة التوتر بين الصين وتايوان

والثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، أنها رصدت تحركات لـ5 سفن عسكرية و8 مقاتلات صينية في المنطقة المحيطة بالجزيرة، مؤكدة أن 14 طائرة حربية صينية تخطت خط الوسط الفاصل بين الصين وشبه الجزيرة، محذرة من تداعيات تلك الخطوات.

ووفق المراقبين، فقد تصاعدت حدة التوترات بين الصين وتايوان، بعد ثلاثة أسابيع من وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان، الأمر الذي أثار غضب بكين التي تعتبر جزيرة تايوان جزءًا من أراضيها.

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