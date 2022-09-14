وظائف شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف.. المسميات والشروط ورابط التقديم

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أعلنت الهيئة العامة للأوقاف (AWQAF)، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

1- أخصائي أول – المشتريات

المؤهلات والخبرات:

الحد الأدنى للدرجة العلمية – بكالوريوس في تخصص مشابه.

خبرة 4+ اجمالي الخبرة في نفس المجال.

المسؤوليات الوظيفية:

تنفيذ المتطلبات الشرائية لمبادرات ومشاريع الهيئة بالتنسيق مع الإدارة العامة للاستراتيجيات بصفة سنوية.

تقدير متطلبات الهيئة الشرائية التشغيلية وتحليلها لتحديد النوعيات والكميات المثلى بالتنسيق مع الادارات والاقسام المعنية

مراجعة تنفيذ خطة الأعمال والمشتريات السنوية التي تحتاجها الهيئة استنادا إلى احتياجات المبادرات والمشاريع الاستراتيجية والخطط التشغيلية والأولويات المحددة وعرضها على رئيس القسم والمعنيين إعدادا لاعتمادها.

البحث عن موردين ذوي الإختصاص للتقديم على المنافسات

مراجعة التحديثات التي تطرأ على خطة المشتريات السنوية وتدقيقها بالتنسيق مع الادارات المعنية وعرض التحديثات على اصحاب الصلاحية لاعتمادها.

مراجعة تنفيذ اوامر الشراء وخطابات الترسية للتحقق من كفاءة وجودة تنفيذ الطلبات حسب السياسات والاجراءات المعتمدة

إعداد تقارير سير العمل الدورية وعرضها على رئيس القسم

2- أخصائي أول – تطوير التطبيقات المؤسسية(HCM)

المؤهلات و الخبرات:

الحد الأدنى للدرجة العلمية – بكالوريوس في علوم الحاسب أو نظم المعلومات الادارية او في تخصص مشابه.

الخبرات العملية التخصصية المطلوبة كحد ادنى 5+ اجمالي الخبرة في نفس المجال.

المسؤوليات الوظيفية:

إستلام وتنفيذ خطط تصميم التطبيقات وفهمها، وإعداد خطط لكتابة الأكواد البرمجية واختبارها،وتحديد الإطار الزمني ومراحل التنفيذ.

تصميم النماذج الإبداعية وفقا للمواصفات المطلوبة لإنشاء تطبيقات الهيئة

تطوير بنية الواجهة الأمامية للنظام وتطوير الأنظمة الخلفية

التحقق من تصميم تفاعلات المستخدم على التطبيقات

مراجعة تطوير الأكواد البرمجية للتطبيقات باستخدام لغة البرمجة المناسبة، وتجميعها في البرامج التنفيذية

التأكد من عمليات التنسيق مع المعنيين للتأكد من جاهزية وسلامة وأمن كافة الأجهزة وأنظمة التشغيل التقنية الداخلية المسؤولة عن تشغيل الحلول والتطبيقات الذكية ومتابعة أدائها

متابعة إجراءات اختبار التنسيق والتكامل الخاصة بالتطبيق قبل إطلاقة

التأكد من نشر التطبيقات على أجهزة العملاء الداخليين والخارجيين وتنفيذها، واختبار التطبيق وإجراء التشغيل التجريبي عليه

التحقق من توثيق إجراءات إنشاء الأكواد البرمجية الخاصة بالتطبيقات خلال عملية البرمجة، لتسهيل التحديثات والتغييرات المستقبلية

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– أخصائي أول – المشتريات : اضغط هنا

– أخصائي أول – تطوير التطبيقات المؤسسية(HCM) : (اضغط هنا)

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