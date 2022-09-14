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بالفيديو.. طبيب يحذر من السجائر الإلكترونية ويكشف خطورتها على المدخنين

بالفيديو.. طبيب يحذر من السجائر الإلكترونية ويكشف خطورتها على المدخنين

بالفيديو.. طبيب يحذر من السجائر الإلكترونية ويكشف خطورتها على المدخنين
٠٢:٣٢:١٠ م، الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

قال الدكتور محمد الدوسري، عضو مجلس إدارة “نقاء”، إن السجائر الإلكترونية تحتوي على مواد كيميائية سامة وتؤثر على الرئة وأنسجة الشعب الهوائية والشرايين.

وأضاف الدوسري، خلال لقاء ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن السجائر الإلكترونية صارت موضة وأكثر شعبية لدى الشباب، وهناك اعتقادات خاطئة من بينها أنها قليلة المخاطر، وأنها تساعد المدخنين على الإقلاع عن التدخين وكلها غير صحيحة.

وتابع: السجائر الإلكترونية تحتوي على مواد كيمائية سامة، منها النيكوتين، وهناك مواد كيمائية مسرطنة في هذه النكهات وأثبت تأثيرها السلبي على الأنسجة والشعب الهوائية، وتؤدي إلى عدم عودتها لطبيعتها، والمواد عالية التركيز تؤدي لأمراض الرئة والشرايين.

دراسة سابقة أثبتت خطر التدخين الإلكتروني

وفي دراسة أجريت في المختبر، وُجد أن التدخين الإلكتروني يضر بخلايا الجهاز المناعي المهمة في الرئتين، ويسبب الالتهاب.

ولا شك أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث على الأشخاص الذين يدخنون السجائر الإلكترونية لتأكيد النتائج، لكن بعض التأثيرات كانت مماثلة لتلك التي لوحظت لدى المدخنين المنتظمين للسجائر التقليدية، والأشخاص المصابين بأمراض الرئة المزمنة.

ويحذر أطباء من أن المستخدمين لا يتلقون دائمًا الدعم الكافي لوقف استهلاك النيكوتين بعد التحول إلى السجائر الإلكترونية.

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الكلمات الدلالية:
أضرار التدخين أضرار التدخين الإلكتروني التدخين التدخين الإلكتروني السجائر الإلكترونية

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