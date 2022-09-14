الأولى بالشرق الأوسط.. “المياه”: أطلقنا منصة الكوكب الذكي لحلول الذكاء الاصطناعي (فيديو)

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كشف الدكتور عبد الحميد العليوي، مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي بوزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الوزارة أطلقت بالتعاون مع 4 جهات دولية منصة “الكوكب الذكي لحلول الذكاء الاصطناعي”، وهي الأولى من نوعها بالشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال حديثه لفضائية “الإخبارية” على هامش اليوم الثاني من فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي.

وقال العليوي إن الوزارة توّجت جهودها بإطلاق منصة “الكوكب الذكي لحلول الذكاء الاصطناعي”، بالتعاون مع 4 جهات بينها شركة “جوجل كلاود”، وهو يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط.

ووفق العليوي، تعنى المنصة “بحلول ذكاء اصطناعي لقطاعات الوزارة المختلفة والتحديات التي تواجهها”.

وفي وقت سابق اليوم، قال العليوي، إنه تم توقيع 3 اتفاقيات على هامش قمة الذكاء الاصطناعي بالرياض.

وأوضح «العليوي» أنه تم الاتفاق على إنشاء مركز البيئة والمياه والزراعة للذكاء الاصطناعي، وتدشين أول مبادرة في هذا المركز بين سدايا وجوجل كلاود لإطلاق مشروع البيانات الضخمة.

وأضاف: وقّعت الوزارة 3 اتفاقيات؛ الأولى مع شركة إنتل لتوفير حلول في قطاعات الوزارة المختلفة، والثانية مع سجني فاي للزراعة الذكية، والثالثة مع داتا لإيجاد حلول البيانات الضخمة وتقنيات المزارع الذكية، وسيكون باكورتها في إنشاء 21 مزرعة ذكية على مستوى المملكة لتكون نموذجًا للمزارعين والباحثين.

انطلاق أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

وكانت أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي انطلقت في نسختها الثانية تحت شعار «الذكاء الصناعي لخير البشرية»، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا».

وشهدت فعاليات انطلاق القمة أمس حضور 10 آلاف شخص وأكثر من 200 متحدث من 90 دولة يشاركون في أكثر من 100 جلسة وورشة عمل، وذلك في مقر القمة بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.

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