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عاجل.. «الداخلية»: إحباط تهريب 48 طنًا من القات و1.5 طن من الحشيش المخدر (فيديو)
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عاجل.. «الداخلية»: إحباط تهريب 48 طنًا من القات و1.5 طن من الحشيش المخدر (فيديو)

عاجل.. «الداخلية»: إحباط تهريب 48 طنًا من القات و1.5 طن من الحشيش المخدر (فيديو)

عاجل.. «الداخلية»: إحباط تهريب 48 طنًا من القات و1.5 طن من الحشيش المخدر (فيديو)
٠١:٣١:٣٧ م، الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك، أحبطت محاولات تهريب (48) طنًا و(613) كيلو جرامًا من مادة القات المخدر، وطن و(519.3) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، و(634) ألف قرص إمفيتامين مخدر.

وأضاف القريني أن الدوريات البرية تمكنت من القبض على مهربيها، وعددهم (146) متهمًا، منهم (19) مواطنًا، و(127) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (87) من الجنسية اليمنية، و(32) من الجنسية الإثيوبية، و(3) من الجنسية الصومالية، و(2) من الجنسية العراقية، و(2) من الجنسية المصرية، و(1) من الجنسية الباكستانية.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

وقبل أيام، أحبطت دوريات حرس الحدود بقطاع سقام بمنطقه نجران تهريب 33.3 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر، وقبضت على مهربيها، وهم 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

وكشف “حرس الحدود” أنه بالتنسيق مع مكافحة المخدرات تم القبض على مستقبليها، وهما مواطنان.

وأوضح أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

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إحباط تهريب الداخلية القات الحشيش وزارة الداخلية

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