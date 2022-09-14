«ستربي ابنتك ولو تكلفتُ عمري».. رسالة من مقتحمة مصرف لبنان لشقيقتها المصابة بالسرطان

تواصل – فريق التحرير :

تداول ناشطون رسالة كتبتها مقتحمة مصرف لبنان إلى شقيقتها المريضة بالسرطان وذلك قبل ساعات قليلة من تنفيذ عملية الاقتحام.

وقالت المرأة وتدعى “سالي” لشقيقتها: “يا عمري بوعدك حتسافري وتتعالجي وترجعي توقفي على رجليكي وتربي بنتك لو بدا تكلفني حياتي علي وعلى أعدائي.. الله يشفيكي يا أعلى من روحي”.

تفاصيل عملية الاقتحام

وتمكنت امرأة لبنانية، من اقتحام مصرف لبنان والمهجر، مطالبة بصرف أموالها بالدولار، من أجل علاج شقيقتها المصابة بمرض السرطان.

واحتجزت المرأة، وتدعى سالي حافظ، عددًا من الرهائن داخل المصرف، وكان بحوزتها سلاحًا ناريًا (مسدس شخصي).

وهددت المودعة بحرق نفسها والموظفين، حال عدم صرف أموالها من المصرف، فيما انتشرت مقاطع مصورة للمودعة وهي تحمل سلاحًا ناريًا.

اقتحام المصرف للمرة الثالثة

وقالت قناة “العربية” إن المرأة سبق واقتحمت مقر وزارة الصحة اللبنانية، لعدم الاستجابة لمطالبها فيما يخص علاج شقيقتها المصابة بالسرطان.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يجرى فيها اقتحام المصرف، ولكنها المرة الأولى التي تقتحم فيها امرأة مصرف لبنان والمهجر.

فيما تعاني لبنان من أزمة اقتصادية طاحنة، وانهيار في العملة المحلية، فضلاً عن عدم توافر السيولة في البنوك والمصارف، وامتناعها عن صرف أموال المودعين.

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