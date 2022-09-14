ماذا يحدث على متن الطائرة الهندية؟.. بيان عاجل للطيران العماني (فيديو)

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أعلنت هيئة الطيران العماني، أنه لا تأثير للطائرة الهندية على سلامة المطار والمسافرين والحركة الجوية.

وأوضحت في بيان عاجل، أنها باشرت مع الجهات المعنية في مطار مسقط الدولي متابعة بلاغ عن وجود حالة طارئة في إحدى الطائرات.

وأضافت أنه يتم الآن التعامل مع الحالة من قبل الجهات المختصة، مؤكدة أنه لا تأثير للطائرة الهندية على سلامة المطار والمسافرين والحركة الجوية.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر، أنه تم إخلاء طائرة ركاب هندية بعد انبعاث دخان منها على مدرج مطار مسقط، مؤكدة أن هيئة الطيران العماني تتابع مع الجهات المختصة كافة التحديثات.

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