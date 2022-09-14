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«الصحة»: 107 إصابة جديدة بكورونا.. والرياض أعلى المدن

«الصحة»: 107 إصابة جديدة بكورونا.. والرياض أعلى المدن

«الصحة»: 107 إصابة جديدة بكورونا.. والرياض أعلى المدن
٠١:٠١:٥٤ م، الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء (14 سبتمبر 2022)، عن عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا في المملكة، وكذلك حالات التعافي التي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية عبر موقعها الرسمي.

وسجلت الصحة خلال الـ24 ساعة الماضية: 107 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 110 حالة تعافي و 2 حالة وفاة، و 43 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات المصابين في المملكة 814,829 حتى الآن، ووصل مجموع المتعافين إلى 801,961 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9322 حالة وفاة.

أعلى المدن تسجيلاً للإصابات

وفيما يخص أعلى المدن تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (37)، جدة (14)، المدينة (8) ، الباحة (6)، الدمام (6).

أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (55)، جدة (14) ، المدينة (6)، الدمام (5) ، مكة (4).

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الكلمات الدلالية:
الصحة المصابين بكورونا بيان الصحة عدد الإصابات الجديدة بكورونا كورونا

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