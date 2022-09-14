بالفيديو.. «سدايا» تطلق سباق «سمارتثون» للمنافسة العالمية في بناء المدن الذكية

تواصل – وكالات:

أعلن رئيس هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عبد الله الغامدي، اليوم الأربعاء، إطلاق سباق «سمارتثون» للمنافسة العالمية في إنشاء المدن الذكية.

جاء ذلك في كلمة له خلال فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي انطلقت أمس الثلاثاء.

وقال الغامدي: “نعلن إطلاق سمارتثون السباق الذكي للمنافسة العالمية في بناء المدن الذكية”.

ووفق الغامدي، فإن “سمارتثون” هي منافسة عالمية للمشاركة في خلق مدن أذكى وأكثر أمنًا وصحة في العالم.

ودعا المشاركين في المؤتمر للتعرف أكثر على المسابقة وما تتضمنه من آلاف المجموعات من البيانات حول إنشاء المدن الذكية عبر العالم.

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فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

وأمس الثلاثاء، انطلقت في الرياض القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية، بمشاركة 90 دولة وحضور 10 آلاف شخص من صناع السياسات والمختصين والمهتمين بالذكاء الاصطناعي في العالم.

المشاركون في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

وتعد القمة فرصة للمهتمين والخبراء في هذا المجال للاستفادة من تجمّع أكثر من 200 متحدث يمثلون 90 دولة في العالم تحت سقف واحد في مدينة الرياض، وذلك للاستماع لرؤاهم وطرحهم خلال مشاركاتهم في أكثر من 100 جلسة عمل وحلقات النقاش والورش المصاحبة، والاطلاع على أكثر من 40 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي التي سيتم استعراضها خلال القمة من جهات ابتكارية محلية وعالمية.

وتناقش القمة العالمية للذكاء الاصطناعي جملة من الموضوعات التي تبين انعكاسات الذكاء الاصطناعي على أهم القطاعات مثل: المدن الذكية، تنمية القدرات البشرية، الرعاية الصحية، المواصلات، الطاقة، الثقافة والتراث، البيئة، الحراك الاقتصادي وذلك بهدف إيجاد الحلول للتحديات الحالية وتعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن يتم خلال أعمال القمة توقيع أكثر من 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين القطاعين العام والخاص داخل المملكة وخارجها، وإعلان 8 مبادرات محلية ودولية ما بين شركات ومؤسسات عالمية، في سبيل تعزيز التعاون الدولي حول الذكاء الاصطناعي واستخداماته.

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