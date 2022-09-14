هل يقوم الروبوت بدور المذيع في المستقبل؟.. مستشار الذكاء الاصطناعي يجيب (فيديو)

تواصل – فريق التحرير :

طرح برنامج «الشارع السعودي» على القناة السعودية سؤالاً على ضيوفه «هل سوف نرى مذيع روبوت في المستقبل؟»، وذلك بمناسبة قمة الذكاء الاصطناعي العالمية التي تستضيفها المملكة حاليًا.

وقال المهندس عادل الربيع، مستشار الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إن خوارزميات الذكاء الاصطناعي لا تستطيع التعبير عن الفرح أو الحزن أو التعاطف، لذا فمن الصعب أن يعمل الروبوت محل الإنسان في الكثير من الوظائف.

وأضاف أن الوظائف التي تتطلب مهارات بشرية لا يمكن إيجادها في الذكاء الاصطناعي مثل وظيفة المدير والتي يحتاج إلى التواصل الدائم مع الآخرين وغيرها.

انطلاق أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

وكانت أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي انطلقت في نسختها الثانية تحت شعار «الذكاء الصناعي لخير البشرية»، وذلك تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا».

وشهدت فعاليات انطلاق القمة اليوم حضور 10 آلاف شخص وأكثر من 200 متحدث من 90 دولة يشاركون في أكثر من 100 جلسة وورشة عمل، وذلك في مقر القمة بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.

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