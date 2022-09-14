النفط يتراجع أمام احتمالات رفع سعر الفائدة

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تراجعت بشكل طفيف، اليوم الأربعاء، وسط مخاوف من لجوء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى رفع أسعار الفائدة، مرة أخرى، الأسبوع المقبل.

وارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكيين بشكل غير متوقع في أغسطس الماضي، مما بدد الدعم الذي دفعته توقعات قوية لمنظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” حول نمو الطلب على النفط.

أسعار النفط اليوم

وانخفضت العقود الآجلة لخام 17 سنتًا، أي 0.2 %، إلى 93.00 للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتًا، أي 0.1 %، إلى 87.20 دولار.

وتعرضت الأسعار لضغوط من بيانات غير متوقعة للتضخم الأمريكي، يوم أمس الثلاثاء، مما بدد الآمال في أن يخفف مجلس الاحتياطي الاتحادي من سياسته المتشددة المتعلقة برفع سعر الفائدة في الأشهر المقبلة.

ويجتمع مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في ظل بقاء التضخم بعيدًا عن معدله المستهدف والبالغ 2%.

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توقعات أوبك تدعم أسعار النفط

وتلقت أسعار النفط بعض الدعم من تأكيد “أوبك” استمرار توقعاتها بشأن نمو الطلب العالمي على النفط في 2022 و2023، مستشهدة بإشارات على أن الاقتصادات الرئيسة تؤدي بصورة أفضل من المتوقع على الرغم من الظروف المعاكسة مثل ارتفاع التضخم.

وقالت “أوبك” في تقرير شهري إن الطلب على النفط سيزيد 3.1 مليون برميل يوميًا في 2022 و2.7 مليون برميل يوميًا في 2023 دون تغيير في توقعاتها عن الشهر الماضي.