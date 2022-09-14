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دراسة: تناول الشاي والقهوة قبل التمارين يصيب بهذا المرض الخطير

دراسة: تناول الشاي والقهوة قبل التمارين يصيب بهذا المرض الخطير

دراسة: تناول الشاي والقهوة قبل التمارين يصيب بهذا المرض الخطير
١٢:٥٤:١٦ م، الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول الشاي والقهوة قبل التمارين الرياضية يصيب بالجلطات الدموية.

جاء ذلك في دراسة نشرتها مجلة “Medicine & Science in Sports & Exercise”، ونقلها موقع فضائية “روسيا اليوم.

وخلال الدراسة، وجد الباحثون أن الكافيين المتواجد بالشاي والقهوة يزيد من تخثر الدم أثناء جلسات التمارين الشاقة، ما يعرض الفرد لخطر الإصابة بجلطات الدم.

خطورة الكافيين

ووفق الدراسة، فإن فريق البحث تابع جلستي تمرين لـ 48 شابا بمتوسط ​​عمر 23 عاما ومؤشر كتلة جسم طبيعي، وتم إعطاء المشاركين في الدراسة مشروب عادي ثم مشروب غني بالكافيين، قبل الانتهاء من تمرين صعب على دراجة التمرين، ثم تم سحب عينة من الدماء منهم.

ووجد الباحثون أنه بعد تناول الكافيين، كانت مستويات التخثر أعلى بشكل ملحوظ، ما يعرض الذين شملتهم الدراسة لخطر الإصابة بأمراض مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية أو الجلطة الوريدية العميقة أو الانسداد الرئوي.

والجلطات الدموية عبارة عن كتل من الدم تشبه الهلام وتتشكل استجابة لإصابة أو جرح، ويمكن أن تكون جلطات الدم خطيرة أيضا إذا تشكلت دون سبب وجيه ولم تذب بشكل طبيعي.

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الكلمات الدلالية:
التمارين الرياضية الجلطة الدموية الرياضة الشاي القهوة الكافايين ممارسة الرياضة

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