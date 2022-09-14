«الغذاء والدواء»: 3 خطوات لتجنب الاحتيال خلال التسوق

تواصل – فريق التحرير:

نصحت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الأربعاء، باتباع 3 خطوات من أجل عدم التعرض للاحتيال خلال التسوق، وللتأكد من صلاحية المنتج.

جاء ذلك في إنفوجراف نشرته الهيئة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقالت الهيئة في تغريدة مرفقة مع الإنفوجراف: “لسلامتك، احرص على التأكد من موثوقية المتجر أثناء التسوق الإلكتروني وتحقق من كون المنتج مسجلاً لدى الغذاء والدواء عبر تطبيق طمني”.

ووفق الإنفوجراف، جاءت النصائح الثلاثة كالتالي:

-عدم شراء واستخدام المنتجات والمستلزمات الطبية لغير غرض الاستخدام المصرح له.

-التحقق من تسجيل المنتج لدى الهيئة من خلال موقع الهيئة الإلكتروني أو من تطبيق طمني.

-التحقق من موثوقية المتجر واتباعه سجلاً تجاريًا أو وثيقة عمل حر.

أهمية تطبيق طمني

ويوفر تطبيق طمني معلومات دقيقة للمستهلكين عن المنتجات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء؛ بهدف تعزيز صحتهم وسلوكهم الغذائي، إذا أنه عند البحث باسم المنتج أو مسح الباركود الخاص به يعرض التطبيق جميع المعلومات التي تهم المستهلك.

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